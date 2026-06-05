國民黨主席鄭麗文4月才剛結束訪中之旅，如今又再度啟程展開為期15天的訪美行程，外傳這兩趟出訪計畫將一併向「台灣民主基金會」申請補助，形同是全民買單，引爆輿論炸鍋。對此，民進黨立委林楚茵怒轟，鄭麗文「放開要飯的手」，別當為獨裁護航的叫化子。

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林楚茵指出，鄭麗文4月率團訪中，才申請了480萬元補助，這次16天的訪美行程，竟然又大剌剌伸手要了550萬元。她直言，訪美拿台灣人的納稅錢、伸手要民主基金會的補助，轉頭卻去向天天用飛彈恐嚇台灣的獨裁者獻媚，天底下有這麼荒謬的事？

轟鄭麗文「掛羊頭賣狗肉」！喊話韓國瑜把關經費

林楚茵續指，鄭麗文在美國晚宴公開強調「信任習近平」，完全照搬中共那一套統戰論調，在自由民主的美國土地上，幫極權獨裁者當代言人。她進一步說明，外交部編列預算給民主基金會，是為了深化國際社會對台灣民主的支持，但鄭麗文這種「掛羊頭賣狗肉」的行徑，完全是名實不符、更是對民主最嚴重的踐踏，身為民主基金會董事長的韓國瑜，請好好把關經費使用與申請，別放水給鄭麗文為獨裁發聲！

回顧鄭麗文幾個月前才赴中進行「和平之旅」，卻遭媒體披露，整團共35人的機票、住宿、餐飲及零用支出約480萬元，並非由個人或黨內自籌，而是向民主基金會申請經費。該基金會每年的預算書都要送到立法院審查，換言之，基金會使用的都是公帑、需受國會監督。

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林翊涵編輯記者

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