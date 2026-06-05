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離婚後赫然發現孩子帳戶的錢幾乎被提光

法院判定老婆需返還22萬元人民幣

孩子的壓歲錢，父母能隨便花嗎？中國近日發生一起特殊案例，一對夫妻專門替孩子開了一個帳戶，把孩子收到的出生紅包、過年的壓歲錢、生日的紅包都存在其中。然而，離婚後先生赫然發現，孩子戶頭裡面只剩幾10塊人民幣，原來是都被老婆提光了，讓他氣得提告。綜合中國媒體報導，王先生與李女士於2020年結婚，同年兩人生下一孩子。孩子出生後，夫妻倆為孩子開設了銀行帳戶，存入紅包、過年壓歲錢等款項，數年來累計22餘萬元人民幣（約新台幣102萬元），金融卡交給李女士保管。2025年兩人離婚，孩子歸王先生撫養，帳戶所有權與卡片也交還王先生，赫然發現孩子帳戶裡面只剩幾十塊錢人民幣。一查才知道，李女士自2023年起就陸續從孩子帳戶提款，在離婚前更是大額大額轉出。李女士辯稱，從帳戶提領出來的錢100％花在孩子身上，因自己沒有工作，王先生有時不給家用，只能取用孩子帳戶的錢。不過王先生無法接受這番說法，憤而告上法院。法院審理後認為，該帳戶資金存入時間集中在春節、孩子生日等節慶時分，應可認定為屬於孩子的個人財產。經逐筆審查，部分幫孩子報名補習班等合理支出可予以扣除，但離婚期間的大筆提款無法證明用於孩子，明顯異常，最終判決李女士必須返還22萬元人民幣。法官提醒，監護人除為維護被監護人利益外，不得隨意處分其財產。孩子的錢不是父母的「私房錢」，應與家庭財產獨立區分。