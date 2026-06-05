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擁有295萬名受益人的國民ETF元大台灣50（0050）今（5）日進行成分股調整，本次0050換股「四進四出」，刪除中鋼、台塑等個股，納入創意、南電、臻鼎-KY等四檔個股。另一檔元大高股息（0056）也換血，刪除東陽、東和鋼鐵等，新增南亞、南亞科等五檔個股。富時指數公布0050追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，本次新增南電、創意、貿聯-KY、臻鼎-KY等四檔AI供應鏈關鍵企業；刪除康霈、中鋼、台塑、和泰車，調整結果將於6月18日收盤後生效。法人指出，0050為單純市值型選股，緊貼台灣產業脈動，本次換股可說是再次驗證隨著台灣經濟成長表現，持續幫投資人自動汰弱留強，更進一步反映台灣經濟成長新時代，刪除成分股主要皆為傳產相關類股，新增成分股則全為科技產業，特別是AI相關供應鏈廠商。同時，觀察COMPUTEX開展以來資金流向，0050以淨申購656億元高居第一，00631L則以218億元居次，顯見市場資金仍青睞0050，更推升其規模成長突破2兆元關卡。與此同時，擁有154萬受益人的高股息人氣王元大高股息（0056）也同步換股，本次調整為「五進四出」，另一方面，0056追蹤的「富時台灣高股息＋指數（FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index）」則納入中興電、遠傳、南亞、南亞科及華邦電等五檔個股，刪除儒鴻、瑞儀、東陽及東和鋼鐵等四檔成分股。法人表示，0056指數邏輯是採取預估未來一年台灣50+中型100成分股股息率高的個股，預估未來股息率高也就隱含未來獲利成長動能相對強勁。截至5月底，0056近三年含息報酬率122.2%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率亦有39.7%。