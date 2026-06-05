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北京祭出「惠台十項措施」 勤彭蓁第一時間力挺

台商與北京分工合作？韓螢煥同步表態支持

鄭麗文訪美堅持帶上她！勤彭蓁關鍵角色曝光

國民黨主席鄭麗文1日晚間啟程訪美，不過訪團成員中卻包含了曾主張「兩岸早日統一」的國民黨中常委、中配勤彭蓁，由於其曾擔任中國「全國台企聯」常務副監事長，及「雲南昆明台商協會」會長，如此敏感的「統戰背景」 身份，也為此行增添變數。究竟為何非帶勤彭蓁不可？台灣青年民主協會理事張育萌強調，得先搞懂鄭麗文和勤彭蓁的「協力網絡」。張育萌表示，時間點值得關注，鄭麗文完成「鄭習會」，4月12日結束訪中後，中國官方隨即公布所謂「惠台十項措施」，內容涵蓋福建與金門、馬祖交通連結、金門共用廈門機場、恢復昆明等城市直航，以及開放上海、福建居民到台灣自由行。張育萌認為，這些措施雖被包裝成惠台政策，但實際上多數涉及中央政府權限，即使國民黨表態支持，在野黨也無法直接推動，就算答應了也做不到。所以，台灣人反應冷冷清清，但有些人可是「超級在乎」。張育萌指出，就在中國公布相關措施隔天，勤彭蓁便以「雲南昆明台商協會會長」身分公開發聲，力挺昆明直航政策。他提到，勤彭蓁當時表示，許多在中國西南地區發展的台商必須經由廈門或香港轉機，單趟耗時8至12小時，若恢復直航可大幅縮短交通時間，並強調昆明台商協會將把握機會，吸引更多台商赴雲南投資與交流。除了勤彭蓁之外，張育萌也點名廈門台商協會會長韓螢煥，其在同一天也出面表態支持，公開肯定「金門共用廈門機場」等措施，並稱這是「小三通升級版」，甚至表態將協助福建打造兩岸融合發展示範區。他也補充說明，韓螢煥正是日前因與馬英九基金會前執行長蕭旭岑捧現金合照而受到關注的人物，其身分同樣涉及中國台商系統。張育萌認為，鄭麗文返台後，北京隨即推出相關政策，隔天又有具代表性的中國台商組織領袖接連出面背書，時間點過於巧合。他質疑，勤彭蓁與韓螢煥都不是一般台商，而是分別擔任中國全國台企聯常務副監事長、副會長等重要職務，「這說沒有分工過，誰信」？「國民黨怎麼跟北京協力，再靠台商幫忙造勢，這條產業鏈已經很清楚了。」張育萌強調，現在知道為什麼鄭麗文的訪美行，就算千夫所指，還是要帶個過去根本沒聽過名字的「勤彭蓁」了吧？原因恐怕不只是單純的台商代表身分，而是背後涉及更龐大的「北京、台商、鄭麗文」政治協力網絡。