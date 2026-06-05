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批盧沒資格喊守護國家 江啟臣也遭批判

台中市長盧秀燕今（５）日針對日菲海域談判一事，高分貝喊話總統賴清德「展現守護中華民國的決心」，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻大酸，盧秀燕說台中要發展無人機產業，自己的子弟兵卻在立法院封殺無人機特別條例、砍國防預算，根本沒資格喊守護國家。周永鴻指出，盧秀燕過去說上班時間只講市政不談政治，現在上班時間整天忙著向中央喊話，記者問中捷連兩天故障，她只用「謝謝」二字帶過，市政問題選擇性回應，政治喊話倒是從不缺席，根本是雙重標準。周永鴻說，守護國家不光是嘴上喊口號，要以實際的國防戰力撐起來。無人機是現代戰爭的關鍵武器，之前盧秀燕狂喊話中央要求「雨露均霑」，說要幫台中發展無人機產業，她的子弟兵在立法院先砍軍購4700億、刪掉所有無人機預算，現在連補救的無人機特別條例都在程序委員會封殺，不讓排進議程。根本是一邊向中央伸手要資源，一邊讓自己人把資源擋在門外，將國防自主能力一步步拆光，根本沒資格喊守護中華民國。周永鴻也點名立法院副院長江啟臣，面對自家人封殺無人機特別條例提案，從頭到尾裝聾作啞不敢吭聲，台中無人機產業被犧牲，江啟臣同樣要負責。