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環球晶布局第三代半導體 3年砸32.5億元優化製程

第二次申請根留方案 矽格聯測40億導入高階設備

▲華城重電規劃於台中港打造具高階製造與檢測能力之智慧工廠。（圖／港務公司）

投資35億、新增178就業機會 華城重電台中港蓋廠

投資台灣事務所今（5）日通過4家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的環球晶圓，根留企業方案的矽格聯測、健豪印刷、華城重電，合計投資額高達138.5億元。其中，環球晶將優化12吋碳化矽晶圓，導入智慧設備，整合生產數據與智慧化工具，預計3年合計投入約32.5億元。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,762家企業約2兆6,837億元投資，預估創造16萬6,558個本國就業機會。環球晶為全球前三大半導體晶圓供應商，產品涵蓋3吋至12吋半導體晶圓，廣泛應用於邏輯、記憶體、車用電子及能源管理等領域。投資台灣事務所說明，環球晶面對產業技術持續演進，延伸至第三代半導體及先進材料布局將採取兩大策略。首先是優化12吋碳化矽晶圓、方形矽晶片及GaN晶圓等特殊晶片相關製程與品質穩定度；第二是精進12吋先進矽晶圓製程，透過導入智慧設備，整合生產數據與智慧化工具；相關作業三年合計投入約32.5億元。本週核准的半導體業者不僅有一案。矽格聯測專注於IC測試與晶圓測試服務，產品應用涵蓋5G、人工智慧、高效能運算及車用電子等領域，在全球半導體供應鏈中具關鍵角色，規劃於新竹科學園區擴大投資布局，提升半導體測試產能與技術能量。矽格聯測此次投資計畫總金額達40億元，主要用於導入高階測試設備及升級既有廠房無塵室，並透過智慧製造與人工智慧應用，包括自動排程、光學檢測及設備預測維護等技術，提升製程效率與產品品質，強化產線競爭力；這也是矽格聯測第二次申請根留方案擴大投資，預期可新增本國就業機會，並帶動高階半導體人才需求。而看好科技業、 AI發展的產業，同樣也擴及到機電產業。華城重電為華城電機公司100%子公司，專注於超高壓電力變壓器設計與製造，產品廣泛應用於電力系統、再生能源及大型基礎建設領域。因應全球電網升級、能源轉型及AI資料中心用電需求成長，華城重電規劃於台中港打造具高階製造與檢測能力之智慧工廠，既有的華城重電台中廠區產能將可倍增，大幅增加國際市場的競爭力與能見度，投資金額約35億元，預計新增178個本國就業機會。健豪印刷長期深耕印刷產業，產品涵蓋商業印刷、數位客製化商品及包裝印刷，並透過雲端接單與物流整合機制，建立少量多樣、快速交付之營運模式。健豪印刷規劃於台中市大肚區興建新廠，並擴大產線布局，預計投入31億元，新廠擬導入AI影像辨識、自動倉儲及智慧排程系統，強化生產自動化與數據管理能力，可新增87個本國就業機會。