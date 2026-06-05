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莉莉貝名字大有來頭、未來還可參選美國總統

梅根曬娃重視隱私從未讓莉莉貝露正臉

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的女兒莉莉貝（Lilibet）昨（4）日迎來5歲生日，梅根在IG上分享了兩張女兒照片，一張是哈利抱著莉莉貝，梅根在旁面帶笑容，一家人溫馨地擁抱在一起；另一張照片則是莉莉貝獨照，她正在草地上賞花。照片中可以看見，莉莉貝一頭紅髮神複製了哈利的基因。莉莉貝於2021年6月4日在美國加州出生，目前是英國王位第7順位繼承人，在祖父查爾斯三世登基後，莉莉貝也自動獲得了「公主」頭銜，正式王室銜稱為「索塞克斯的莉莉貝公主」（Princess Lilibet of Sussex）。莉莉貝全名為「莉莉貝‧戴安娜‧蒙巴頓-溫莎」（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor），中間名戴安娜是紀念哈利王子的母親戴安娜王妃，莉莉貝則是曾祖母伊莉莎白二世小時候的乳名，哈利與梅根公布莉莉貝的姓名時，英國王室專家拉科姆（Duncan Larcombe）大讚其名為「你所能想到的最有王室氣質的名字」，並認為莉莉貝的名字本身就是哈利與梅根向英國王室遞出的橄欖枝。可惜在莉莉貝出生之後，哈利與梅根與王室的關係並未明顯好轉。莉莉貝的哥哥亞契（Archie）大她兩歲，亞契2019年出生時哈利與梅根還居住在英國，之後哈利與梅根才宣布退出英國王室高級成員行列，並移居美國展開個人生活。莉莉貝目前是在英國海外出生的王室成員中，王位繼承順位排在最高的，有趣的是，由於在加州出生自動取得美國公民，莉莉貝未來也有資格參選美國總統。梅根在莉莉貝生日當天稱莉莉貝為「我們的夢幻女孩」，近期莉莉貝不時會在梅根的IG出現，每次梅根都很謹慎地不會讓女兒露正臉，梅根之前稱呼她為「媽媽的小幫手」，且認證莉莉貝的紅髮來自爸爸哈利。莉莉貝經常穿著小洋裝或連身裙現身，且她的衣服上總是帶有碎花圖案或者是花卉元素，這似乎是梅根替女兒打造的穿搭風格。這次莉莉貝5歲生日照片中所穿的碎花小洋裝，之前在梅根創立的個人品牌「As Ever」的廣告花絮裡也曾出現過。梅根說自己會詳細記錄孩子們日常生活，就像製作時光膠囊一樣，打算等到小孩長大後，再把這些全部分享給他們。她曾透露由於自己在家工作，莉莉貝經常會闖入她的視訊會議中，在開會期間就自顧自地坐在梅根腿上。梅根表示自己很享受這樣的時刻，不想錯過與孩子相處的點點滴滴。梅根強調作為父母，想要給孩子和其他人一樣的正常生活，能夠像普通人一樣玩樂，一樣出外吃飯，梅根今年5月也曾分享帶孩子去迪士尼樂園玩的照片。