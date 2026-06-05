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今（5）日在世界羽聯（BWF）超級1000系列的印尼羽球公開賽男單8強戰中，世界排名第6的周天成僅耗時40分鐘，便以21：15、21：15直落二橫掃世界排名23的香港好手李卓耀。這場勝利讓周天成連續兩年挺進印尼賽4強，同時他也以36歲又148天的年紀，超越大馬傳奇李宗偉，成為羽壇史上晉級超級1000系列賽4強最年長的男單選手。過去周天成與李卓耀在國際賽場共交手過15次，此役迎來生涯第16度對決，周天成開局就打得相當主動，儘管首局中段雙方陷入11：11的拉鋸膠著，但經驗豐富的周天成在技術暫停後發動一波9：2的猛烈攻勢，順利以21：15先下一城。次局雙方易邊再戰，氣勢大振的周天成更是不打算給對手喘息機會，起手便打出6：0的夢幻開局，隨後更一路將領先優勢擴大。雖然比賽後段李卓耀頑強抵抗，一度將比分追至16：13，但周天成隨即穩住陣腳，最終以再度以21：15鎖定勝局。相較於前兩輪辛苦歷經「台灣內戰」擊敗王子維、以及3局大戰力克香港老將伍家朗，周天成今日在8強戰的體能與速度調節堪稱完美。印尼雅加達向來是周天成的福地，他曾於2018年在此地奪得亞運會銀牌，並在2019年捧起印尼公開賽的冠軍獎盃。值得一提的是，周天成今日挺進4強後，同時改寫了世界羽壇的歷史紀錄。他以36歲又148天的高齡，正式打破馬來西亞傳奇李宗偉於2018年印尼公開賽所保持的35歲又258天紀錄，躍升為BWF超級1000系列賽史上最年長的男單四強締造者。順利過關斬將後，周天成明日將在男單準決賽迎戰加拿大好手賴浩俊，雙方將全力爭奪最終的決賽門票。