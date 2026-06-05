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國民黨新北市長參選人李四川近日陷入購屋977萬自備款來源不明爭議，更被質疑和建商負責人關係密切。名嘴鍾年晃今（5）日在threads指控，富鉅鼎集團董事長洪村統是李四川任職台北縣工務局時的部屬，批評李四川在說謊。李四川競選辦公室嚴正駁斥，富鉅鼎集團創立於民國93年，當時洪村統早已離開公職，而李四川是民國96年才擔任台北縣工務局長，鍾年晃完全是散佈假訊息，惡意造謠抹黑，若不立即更正，將採取法律動作以制止造謠歪風。李四川競辦表示，蘇巧慧陣營造謠抹黑手段不斷，卻又一再翻車，先是蘇陣營議員戴瑋姍稱李四川是擔任工務局長時買房，結果卻連基本時間點都搞錯，當時李四川根本不是工務局長；如今又有親綠名嘴鍾年晃公開造謠，把早已從台北縣工務局離職的洪村統，造假為李四川的部屬，目的就是要影射抹黑李四川與建商的關係，手段極為惡劣。李四川競辦表示，綠營側翼、蘇陣營議員一再造假抹黑，甚至有側翼以肉搜、公布李四川住家外觀及地址、公開家人姓名等騷擾行為，嚴重侵害李四川家人及鄰居隱私，造成無辜市民困擾及巨大壓力，但蘇巧慧至今沒有半句譴責，反而選擇與側翼站在一起，「請問蘇巧慧，你認同一再造假的選舉抹黑手段嗎？」如果蘇巧慧仍不敢有半點譴責，就是助長惡劣選舉手段的的最大幫兇。