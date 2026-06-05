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近日有外媒報導北京當局將國民黨主席鄭麗文，視為2028年總統大選的潛在人選。對此，師大東亞系教授范世平在臉書發文分析，雖然4月「鄭習會」後，一度帶動鄭麗文與國民黨的民調反彈，但5月最新民調顯示信任度暴跌7.7%，來到23.8%，顯示「鄭習會」的政治紅利已消失殆盡。除了親中言論影響外，副主席蕭旭岑捲入馬英九基金會風暴也是主因。不過，即便中立民眾信任度僅15%，藍營支持者對她的信賴度仍超過六成，顯示她「外冷內熱」，在黨內地位已定為一尊，年底即便地方選舉不理想，也很難被逼下台。范世平指出，鄭麗文訪美之際，《華爾街日報》引述北京消息指出，習近平視鄭麗文為2028年大選的關鍵，使原本被視為熱門人選的台中市長盧秀燕因兩岸態度曖昧而出現變數。他認為，鄭麗文曾參加野百合學運、極具煽動性且了解民進黨，讓中國如獲至寶；自宋濤執掌國台辦後，北京積極發揮操之在我的主動性，推鄭麗文參選縱使勝選機率低，形同保送賴清德，但北京意在讓統一聲量在台發酵，成為習近平明年中共21大連任的堅強意志展現。鄭麗文在舊金山僑宴自豪天天上中國熱搜，國台辦幹部與中國官媒都被她感動落淚，直言「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」。范世平批評，美國在台協會處長谷立言與美方高層近期都公開強調沿第一島鏈建立拒止性嚇阻，維持台海安全的重要性，鄭麗文卻想退出、造成島鏈破口，美國根本無法接受；她宣稱必須取得習近平毫無保留的善意，顯然已甘願成為習近平的跟班並引以為傲，成為下一個台灣特首的最佳人選。