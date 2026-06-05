我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立法院黨團總召傅崐萁等16人，近日提出《國籍法》第20條修正草案，指出為釐清《國籍法》與《兩岸條例》的適用關係，明定大陸地區人民取得台灣戶籍後，其公職參選及任職資格應以《兩岸條例》為依據，不適用《國籍法》第20條「放棄外國國籍」的規定。此舉引發民進黨強烈反彈，質疑這項修法將嚴重衝擊國家安全。民進黨立委王定宇在臉書痛批，國民黨的修法結果，將會讓中國人可以擔任台灣任何公職，包含總統的參選。他憤怒質疑：「什麼樣的政黨，修法都在利益中國、傷害台灣？」他強調，這已經不是木馬屠城的陰謀，而是公開為中共併吞台灣鋪路的陽謀，呼籲民眾未來要用民主的方法保護台灣。台北市議員許淑華也發文怒轟「國民黨到底要瘋成什麼程度，竟然想開放中國人選台灣總統？！」她指出，該草案企圖放寬規定，讓取得我國戶籍的中國人民，在未完成放棄中國國籍的情況下，仍有機會挑戰立委、總統等職務。她認為，公職人員掌握國家政策與國安機密，必須確保單一忠誠，堅決反對這項草案，「絕不讓台灣成為中國滲透的後門！」