我是廣告 請繼續往下閱讀

四強戰賽事資訊

男單四強籤表和賠率

球員 賠率 Alexander Zverev -170 Flavio Cobolli +426 Jakub Mensik +669 Matteo Arnaldi +1329

女單決賽賽程和賠率

Player Mirra Andreeva -355 Maja Chwalinska +317

台灣地區轉播與線上串流懶人包

系統業者 博斯運動一台 博斯網球台 愛爾達體育1至2台 中華電信MOD 無權利 無權利 200至201 中嘉Home+ 83 246 無 凱擘/台灣大寬頻 76 700 無 大大寬頻(TBC) 246 241 無 大大寬頻(大豐) 264 254 無 台數科哈TV 76 243 無 北都/聯維/寶福 76 202/305 無 全國數位 80 263 無 天外天 209 236 無

2026年法國網球公開賽（Roland Garros）男子單打賽事進入最高潮！四強首場焦點大戰，將由大會2號種子、德國名將亞歷山大茲維列夫（Alexander Zverev），迎戰首度殺入大滿貫四強的20歲捷克黑馬雅各布門希克（Jakub Mensik）。茲維列夫此前以直落三擊敗西班牙新星喬達爾（Rafael Jodar），展現強大的奪冠氣勢；而門希克則是在經歷嚴重的抽筋與脫水考驗後，於八強戰力克巴西好手豐塞卡（Joao Fonseca），持續譜寫驚奇篇章。本次法網驚奇不斷，隨著奪冠熱門強尼克辛納（Jannik Sinner）於第二輪爆冷止步，加上衛冕冠軍卡洛斯阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因腕傷缺賽，讓今年的火槍手盃爭奪戰陷入群雄割據。為了讓球迷不漏掉任何一場精彩對決，以下為《NOWNEWS》整理本次法網男子單打四強戰的觀賽重點與轉播平台懶人包。：茲維列夫（Alexander Zverev）對決門希克（Jakub Mensik）：美東時間2026年6月5日早上8:30：法國巴黎羅蘭加洛斯球場（Court Philippe-Chatrier）主球場(Court Philippe-Chatrier)：愛爾達體育1台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX1台(Hami、ELTA OTT)、博斯運動一台(有線電視)蘇珊球場(Court Suzanne-Lenglen)：愛爾達體育2台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX2台(Hami、ELTA OTT)、博斯網球台(有線電視)西蒙娜球場(Court Simonne-Mathieu)：愛爾達體育MAX5台(ELTA OTT)第14號球場(Court 14)：愛爾達體育MAX6台(ELTA OTT)Hami Video電視運動館官網售價：90天399元、180天699元、120天500元(運動幣)四大超商：120天597元LINE禮物：120天567元、255天1134元、545天2269元OPENPOINT：120天537元(點數兌換)中華電信用戶價：每月99元至149元不等(依合約與資費而定)ELTA.TV OTT方案售價：90天599元、180天999元、360天1899元、兩年3380元、三年5070元、三個月500元(運動幣)、六個月850元(運動幣)、14個月1690元(運動幣)