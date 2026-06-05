2026年法國網球公開賽（Roland Garros）男子單打賽事進入最高潮！四強首場焦點大戰，將由大會2號種子、德國名將亞歷山大茲維列夫（Alexander Zverev），迎戰首度殺入大滿貫四強的20歲捷克黑馬雅各布門希克（Jakub Mensik）。茲維列夫此前以直落三擊敗西班牙新星喬達爾（Rafael Jodar），展現強大的奪冠氣勢；而門希克則是在經歷嚴重的抽筋與脫水考驗後，於八強戰力克巴西好手豐塞卡（Joao Fonseca），持續譜寫驚奇篇章。
本次法網驚奇不斷，隨著奪冠熱門強尼克辛納（Jannik Sinner）於第二輪爆冷止步，加上衛冕冠軍卡洛斯阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因腕傷缺賽，讓今年的火槍手盃爭奪戰陷入群雄割據。為了讓球迷不漏掉任何一場精彩對決，以下為《NOWNEWS》整理本次法網男子單打四強戰的觀賽重點與轉播平台懶人包。
四強戰賽事資訊
對戰組合：茲維列夫（Alexander Zverev）對決門希克（Jakub Mensik）
比賽時間：美東時間2026年6月5日早上8:30
比賽地點：法國巴黎羅蘭加洛斯球場（Court Philippe-Chatrier）
男單四強籤表和賠率
女單決賽賽程和賠率
台灣地區轉播與線上串流懶人包
📍1.電視與網路轉播頻道
主球場(Court Philippe-Chatrier)：愛爾達體育1台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX1台(Hami、ELTA OTT)、博斯運動一台(有線電視)
蘇珊球場(Court Suzanne-Lenglen)：愛爾達體育2台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX2台(Hami、ELTA OTT)、博斯網球台(有線電視)
西蒙娜球場(Court Simonne-Mathieu)：愛爾達體育MAX5台(ELTA OTT)
第14號球場(Court 14)：愛爾達體育MAX6台(ELTA OTT)
📍2.OTT網路平台訂閱方案
Hami Video電視運動館
官網售價：90天399元、180天699元、120天500元(運動幣)
四大超商：120天597元
LINE禮物：120天567元、255天1134元、545天2269元
OPENPOINT：120天537元(點數兌換)
中華電信用戶價：每月99元至149元不等(依合約與資費而定)
ELTA.TV OTT
方案售價：90天599元、180天999元、360天1899元、兩年3380元、三年5070元、三個月500元(運動幣)、六個月850元(運動幣)、14個月1690元(運動幣)
📍3.電視頻道位置表
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對戰組合：茲維列夫（Alexander Zverev）對決門希克（Jakub Mensik）
比賽時間：美東時間2026年6月5日早上8:30
比賽地點：法國巴黎羅蘭加洛斯球場（Court Philippe-Chatrier）
男單四強籤表和賠率
|
球員
|
賠率
|
Alexander Zverev
|
-170
|
Flavio Cobolli
|
+426
|
Jakub Mensik
|
+669
|
Matteo Arnaldi
|
+1329
|
Player
|
Mirra Andreeva
|
-355
|
Maja Chwalinska
|
+317
📍1.電視與網路轉播頻道
主球場(Court Philippe-Chatrier)：愛爾達體育1台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX1台(Hami、ELTA OTT)、博斯運動一台(有線電視)
蘇珊球場(Court Suzanne-Lenglen)：愛爾達體育2台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX2台(Hami、ELTA OTT)、博斯網球台(有線電視)
西蒙娜球場(Court Simonne-Mathieu)：愛爾達體育MAX5台(ELTA OTT)
第14號球場(Court 14)：愛爾達體育MAX6台(ELTA OTT)
📍2.OTT網路平台訂閱方案
Hami Video電視運動館
官網售價：90天399元、180天699元、120天500元(運動幣)
四大超商：120天597元
LINE禮物：120天567元、255天1134元、545天2269元
OPENPOINT：120天537元(點數兌換)
中華電信用戶價：每月99元至149元不等(依合約與資費而定)
ELTA.TV OTT
方案售價：90天599元、180天999元、360天1899元、兩年3380元、三年5070元、三個月500元(運動幣)、六個月850元(運動幣)、14個月1690元(運動幣)
📍3.電視頻道位置表
|系統業者
|博斯運動一台
|博斯網球台
|愛爾達體育1至2台
|中華電信MOD
|無權利
|無權利
|200至201
|中嘉Home+
|83
|246
|無
|凱擘/台灣大寬頻
|76
|700
|無
|大大寬頻(TBC)
|246
|241
|無
|大大寬頻(大豐)
|264
|254
|無
|台數科哈TV
|76
|243
|無
|北都/聯維/寶福
|76
|202/305
|無
|全國數位
|80
|263
|無
|天外天
|209
|236
|無