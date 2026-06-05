2026年法國網球公開賽（Roland Garros）男子單打賽事進入最高潮！四強首場焦點大戰，將由大會2號種子、德國名將亞歷山大茲維列夫（Alexander Zverev），迎戰首度殺入大滿貫四強的20歲捷克黑馬雅各布門希克（Jakub Mensik）。茲維列夫此前以直落三擊敗西班牙新星喬達爾（Rafael Jodar），展現強大的奪冠氣勢；而門希克則是在經歷嚴重的抽筋與脫水考驗後，於八強戰力克巴西好手豐塞卡（Joao Fonseca），持續譜寫驚奇篇章。

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本次法網驚奇不斷，隨著奪冠熱門強尼克辛納（Jannik Sinner）於第二輪爆冷止步，加上衛冕冠軍卡洛斯阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因腕傷缺賽，讓今年的火槍手盃爭奪戰陷入群雄割據。為了讓球迷不漏掉任何一場精彩對決，以下為《NOWNEWS》整理本次法網男子單打四強戰的觀賽重點與轉播平台懶人包。

四強戰賽事資訊

對戰組合：茲維列夫（Alexander Zverev）對決門希克（Jakub Mensik）

比賽時間：美東時間2026年6月5日早上8:30

比賽地點：法國巴黎羅蘭加洛斯球場（Court Philippe-Chatrier）

男單四強籤表和賠率

球員

賠率

Alexander Zverev

-170

Flavio Cobolli

+426

Jakub Mensik

+669

Matteo Arnaldi

+1329
女單決賽賽程和賠率

Player

  

Mirra Andreeva

-355

Maja Chwalinska

+317
台灣地區轉播與線上串流懶人包

📍1.電視與網路轉播頻道

主球場(Court Philippe-Chatrier)：愛爾達體育1台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX1台(Hami、ELTA OTT)、博斯運動一台(有線電視)

蘇珊球場(Court Suzanne-Lenglen)：愛爾達體育2台(MOD、Hami、ELTA OTT)、愛爾達體育MAX2台(Hami、ELTA OTT)、博斯網球台(有線電視)

西蒙娜球場(Court Simonne-Mathieu)：愛爾達體育MAX5台(ELTA OTT)

第14號球場(Court 14)：愛爾達體育MAX6台(ELTA OTT)

📍2.OTT網路平台訂閱方案

Hami Video電視運動館

官網售價：90天399元、180天699元、120天500元(運動幣)

四大超商：120天597元

LINE禮物：120天567元、255天1134元、545天2269元

OPENPOINT：120天537元(點數兌換)

中華電信用戶價：每月99元至149元不等(依合約與資費而定)

ELTA.TV OTT

方案售價：90天599元、180天999元、360天1899元、兩年3380元、三年5070元、三個月500元(運動幣)、六個月850元(運動幣)、14個月1690元(運動幣)

📍3.電視頻道位置表

系統業者 博斯運動一台 博斯網球台 愛爾達體育1至2台
中華電信MOD 無權利 無權利 200至201
中嘉Home+ 83 246
凱擘/台灣大寬頻 76 700
大大寬頻(TBC) 246 241
大大寬頻(大豐) 264 254
台數科哈TV 76 243
北都/聯維/寶福 76 202/305
全國數位 80 263
天外天 209 236

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...