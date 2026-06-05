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2026年法國網球公開賽上演了一場不可思議的「灰姑娘」傳奇。世界排名第114位的波蘭選手赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），以資格賽黑馬之姿，在昨日的四強戰中直落二擊敗第25種子施奈德（Diana Shnaider），成功闖進生涯首個大滿貫決賽，至少將抱回162萬美元的獎金。她將於明（6）日與大會第8種子、俄羅斯小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）爭奪后冠，挑戰成為法網史上首位奪冠的資格賽選手。赫瓦林斯卡的晉級之路堪稱勵志，但在耀眼的表現背後，卻有著網壇底層選手的無奈。赫瓦林斯卡在賽事初期曾坦言，由於大滿貫賽事的獎金通常要等到賽事結束後才發放，她一度為支付巴黎的住宿費用而苦惱，最終是在波蘭運動飲料品牌Oshee的贊助下，才解決了燃眉之急。然而，隨著她在球場上展現強大韌性，這位24歲的好手用實力翻轉了命運。赫瓦林斯卡在四強賽中擊敗了上一輪剛爆冷淘汰球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的強敵施奈德，不僅成為法網賽場上的最大亮點，更讓自己的職涯獎金翻倍。根據《Front Office Sports》數據指出，赫瓦林斯卡在參加本次法網前的生涯累積獎金約為86萬4030美元；而憑藉闖入決賽，她保證能進帳至少162萬4000美元的獎金。2周內的收穫，幾乎抵過了過去職業生涯的總和的兩倍。面對突如其來的鎂光燈與歷史性成就，赫瓦林斯卡展現出超乎年齡的冷靜與謙遜。「對我而言什麼都沒有改變，我就是在打網球。」她在賽後受訪時表示，「雖然舞台變大了，但我只是在訓練和比賽。我只想贏下每一場上場的比賽，就是這樣。」對於自己從百大之外一路殺進決賽的表現，她感性地說：「老實說，別裝了，根本沒人預期會發生這種事。我原本在世界前100名之外，現在卻站在大滿貫決賽的舞台上，這真的很巨大，甚至讓我覺得有點難以消化。」週六的決賽，赫瓦林斯卡不僅將為了生涯首座大滿貫冠軍而戰，更將肩負寫下網壇歷史紀錄的任務。若她能成功舉起蘇珊·蘭格倫盃（Suzanne Lenglen Cup），這場「網壇新寵兒」的成名之旅，將成為運動史上最動人的篇章之一。