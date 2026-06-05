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▲中國微短劇要變天了！北京出手整治：這七類內容即將從螢幕消失（圖／美聯社／達志影像）

中國國家廣播電視總局本週宣布，要求各省級主管機關全面整頓本地製作的微短劇，重點打擊軟色情、「扭曲的婚戀觀」及「炫耀性財富展示」等問題內容。國家廣電總局在聲明中指出，此次專項整治行動對於「打造微短劇健康內容生態」具有重大意義。整治重點涵蓋軟色情內容、「拜金主義與炫富行為」、「扭曲婚戀觀」，以及「封建迷信題材、暴力復仇內容、低俗標題與侵犯著作權」等七大類問題。地方主管機關將對轄區內製作公司進行抽查，業者一旦被發現問題須立即整改。廣電總局也將自行展開巡查，並根據整治結果進一步完善相關法規。微短劇是一種專為手機設計的系列短片，近年在全球市場急速竄紅，已成長為中國規模達數十億美元的產業，在亞洲各地乃至非洲都吸引了大批觀眾。韓國、美國等地的製作公司也紛紛跟進，設立專屬微短劇工作室搶食這塊大餅。這類短劇以節奏飛快、劇情誇張著稱，題材從「隱藏身份的億萬富翁老公」到「禁忌戀情」無所不包，設計目的就是讓觀眾黏著螢幕捨不得離開。然而，過度渲染暴力或性感化角色的內容也層出不窮，引發各界批評。去年，微短劇產業的爆炸性成長已促使中國當局下令，涉及敏感題材的高知名度作品須事先報審。微信、抖音等主要平台也相繼主動下架性暗示內容，並整治宣揚未成年人犯罪、私刑主義或拜金主義等有害意識形態的短劇。此次整治行動是中國政府引導社會風氣更大計畫的一部分，包括推廣健康婚戀關係，並遏制炫富風氣蔓延。習近平長期力推「共同富裕」政策，致力縮小中國持續擴大的貧富差距，這也是當前政治上的敏感議題。在另一項獨立行動中，中國網信辦日前也啟動為期兩個月的專項整治，打擊過度渲染「悲觀情緒」的網路內容，目標是清除宣揚「厭世主義」或暗示「努力無用」的敘事，致力營造更「文明理性的網路環境」。分析人士指出，上述系列整治行動的背後，是中國近年持續面臨青年失業率攀升、就業競爭激烈等經濟挑戰，進而引發部分年輕族群的焦慮與不滿情緒，當局正試圖透過管控網路內容來穩定社會心理。