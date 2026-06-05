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▲真主黨拒絕美國斡旋停火協議 以黎衝突死亡人數突破3,500人（圖／美聯社／達志影像）

停火談判宣告破局。以色列與黎巴嫩政府在美國斡旋下達成的停火協議，遭到真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）公開拒絕；以色列國防部長卡茲也同步宣示，以軍不會從黎巴嫩撤軍，更不會停止軍事行動。雙管齊下的強硬立場，讓川普努力促成中東和平的計畫再度受挫。值得注意的是，真主黨從未參與這場停火談判。卡西姆以此為由，明確拒絕接受任何未經真主黨同意的協議。以色列與黎巴嫩政府目前對此均未正式回應，而川普則在華府對媒體表示，他相信黎巴嫩局勢「已有所進展」，並強調這個國家值得擁有和平。路透社報導，伊朗已將黎巴嫩停火列為與美國達成任何和平協議的前提條件。德黑蘭近日更暗示，若以色列持續對黎巴嫩發動攻擊，伊朗可能直接軍事介入——這一警告讓原本已高度緊繃的中東局勢再添變數。回溯背景，以色列今年2月28日與美國聯手轟炸伊朗、引爆戰事，3月隨即入侵黎巴嫩，目前仍持續對黎南部展開打擊，死亡人數已突破3,500人。局勢最新的重大進展是，以色列國防軍（IDF）發出緊急警告，宣布即將對黎巴嫩境內利塔尼河以北三座村莊發動軍事攻擊，並要求當地居民立即北撤。利塔尼河長期以來被視為以色列與真主黨之間的戰略分界線，依據聯合國安理會第1701號決議，該區域應為非武裝地帶。此次以軍明確將攻擊範圍延伸至利塔尼河以北，是自2006年黎巴嫩戰爭以來罕見的地理突破，國際社會高度擔憂此舉恐引發更大規模的區域衝突。