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國民黨主席鄭麗文美東時間4日受邀至哈佛大學甘迺迪政府學院發表演說，重申中華民國憲法是促進兩岸和解與交流的良善政治基礎。不過，隨後在與哈佛學者的座談會中，傳出鄭麗文遭到美方學者強力拷問，焦點圍繞台灣軍購預算、兩岸情勢與身分認同。對此，趙少康今（5）日受訪時直言，這全靠立法院藍白合作通過了7800億元預算，否則她去美國一定會被圍剿。談到黃國昌新書與民眾黨角色，趙少康認為黃國昌是帶領群眾運動、好打抱不平的人，而民眾黨現在就是要以小博大、打不對稱戰爭，必須要有這種戰鬥精神。針對鄭麗文被拷問軍購，趙少康直言：「還好藍白通過了7800億。如果按照原來國民黨的只有3500億，她怎麼去美國？」他指出，現在通過了，責任就不在我們，但既然去了，總不能把人家的預算都刪掉，「她也可以不去嘛，她可以說我就不去美國。」至於AIT在鄭麗文訪美期間，釋出邀請韓國瑜訪美的消息，被問及是否要給鄭麗文難看？趙少康表示「也不知道」，但他認為台灣有幾顆太陽，美方每顆太陽都歡迎，對美國人來講不必獨押一人，現在美方除了跟民進黨交往，也希望跟國民黨交往，「我覺得是好事啦，多多去、多溝通總是好的。」