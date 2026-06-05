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韓國女團tripleS本月1日推出24人完整體的專輯《ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ Part 1》並展開宣傳活動，但台灣成員Nien（許念慈）今（5）日在KBS《Music Bank》事前錄影途中昏倒，緊急送醫後恢復狀況，並重新回到電視台完成舞台演出，經紀公司後來證實是過勞導致。一名粉絲今天在YouTube公開許念慈被抬出電視台送醫的畫面，短短幾小時就破萬瀏覽，根據韓媒報導，許念慈今天在《Music Bank》事前錄影時，身體突然不適當場昏倒，現場工作人員立刻將她背往附近醫院急診治療，完成檢查後，再返回電視台完成後續錄影。所屬公司Modhaus表示：「許念慈因近期行程累積疲勞，身體突然不舒服。」公司也透露，她已在醫院接受必要的檢查與治療，目前狀況明顯好轉，也提到藝人是依照醫療團隊的建議充分休息、觀察身體狀況沒問題，完成治療後才回到電視台繼續跑行程。許念慈（Nien）2003年出生於台灣，媽媽是越南人，因此擁有越南血統。她高中就讀莊敬高職表演藝術科，期間接受舞蹈與表演訓練，高三時通過FNC娛樂試鏡，2021年赴韓成為練習生，同年參加Mnet選秀《Girls Planet 999》首度公開亮相。之後轉入Modhaus，2023年以tripleS第13位成員「NIEN」正式出道，並隨小分隊LOVElution發行專輯《ↀ》展開歌手活動。而這不是tripleS成員第一次出事，今年5月時，她們前往UNIST蔚山科學技術院參與文化交流祭演出，途中不小心發生車禍，3名成員采嬿、夏妍、Sullin後來緊急送醫，所幸沒有受傷，但因為需充分的休息與靜養，所以取消上台演出。