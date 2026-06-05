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總統賴清德日前出席「慶祝美國建國250周年」活動，並透過美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），贈送美國總統川普台積電（TSMC）創辦人張忠謀的自傳。對此，賴清德接受專訪時表示，若川普更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作，應該會更順利；他也盛讚，張忠謀對台灣、對世界的貢獻很大。賴清德近日接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，並於今（5）晚播出。主持人詢問，賴清德為何會送川普張忠謀的自傳？賴清德提到，的確想到要送這本書給川普，主要是因為川普希望台灣的半導體產業到美國去投資，也希望台灣能夠幫助美國，成為人工智慧的世界中心，讓美國能夠再工業化，因此就送張忠謀的兩本自傳給川普看。賴清德提到，這書裡面講了很多，不只是張忠謀個人的故事，也是台灣半導體的篳路藍縷，從無到有發展的歷史，若川普更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作，應該會更順利。賴清德指出，張忠謀不僅僅對台灣有貢獻，也是世界的傳奇人物，若不是張忠謀幾十年來帶領TSMC團隊的共同努力，台灣很難這麼快速的進入人工智慧化時代，這從輝達執行長黃仁勳與許許多多科技業領袖的談話中，就可以感受出來，他們有創新，但誰幫他們的創意付諸實現？就是台灣的半導體產業鏈。賴清德提到，當他們的夢想實現時，推動不是只有台灣經濟進步，也是世界繁榮發展，「我覺得張忠謀對台灣、對世界的貢獻很大」，而川普想要讓美國再工業化，成為人工智慧的世界中心，那他一定要對台灣的半導體產業更了解。另外，中國日前施壓非洲國家阻撓賴清德搭乘總統專機飛至邦交國史瓦帝尼，最後經國安團隊排除萬難，安排賴清德改搭史王專機完成出訪任務。賴清德則說，身為總統到邦交國去做國是訪問，這本來就是很正常、很自然的事，若沒有辦法做到，對台灣人民的信心是有很重大影響，也讓國際社會擔心，「台灣是不是有能力，保護自己的國家」。至於受到中國打壓後，是否考慮放棄出訪？，賴清德強調，台灣是不能放棄的，而且永遠不能放棄，若台灣放棄的話，就被中國併吞了，「因為廣大的台灣人，是不願意接受共產黨統治」。