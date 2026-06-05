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民眾黨主席黃國昌今（5）日晚間舉行新書發表會，民眾黨創黨主席柯文哲現身力挺，柯文哲致詞時坦言，自己與黃國昌是截然不同的人，大讚黃國昌有兩大優點，就是堅持與承擔，很感謝有他在，帶領民眾黨往更好的方向前行，最後還說，發現有黃國昌擋在前面也不錯，讓他實在安全多了，光是黃國昌發行新書，政治砲火就沒停過。柯文哲致詞時提到兩個人的交集源於2024總統大選，當時他的想法很單純，為了凝聚有效的第三勢力，柯文哲與黃國昌就必須合作，後來他因涉及京華城案遭起訴，在中間被釋放出來的當晚，他就立刻去找黃國昌，直言不能因為柯文哲一個人就讓台灣的第三勢力瓦解，黃國昌必須承擔起來，兩人才因此有了密切的互動。柯文哲盛讚黃國昌有堅持與承擔兩大優點，笑說自己比黃國昌容易被說服，每次別人講一講，他的口頭禪就是「好啦好啦」，但黃國昌卻非常能夠堅持立場，而且許多吃力不討好的事情，黃國昌都會主動說是自己的責任。柯文哲還開玩笑，讓全場爆出笑聲，說自己最近發現一件事，「有黃國昌擋在我前面，我實在是安全多了！」他舉例，自己先前只是去新光醫院看個病人，就被政治攻擊了好幾天，結果過沒幾天，發現焦點又變成黃國昌在挨打了。看到黃國昌現在出了一本書，又被外界圍剿、攻擊，柯文哲忍不住對黃國昌喊話：「那就繼續努力，我會在後面協助的！」