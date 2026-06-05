我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台時曾提到「台灣需要更多電力」，引起外界關注電力是否無虞。對此，總統賴清德接受專訪時強調，電力穩定供應是沒問題的，並邀請黃仁勳下次來台到發電廠看一看，就會對供電有信心；他也說，政府沒有排除先進核能，也努力開發電力，特別是綠電，雖然整體電力供應穩定，但綠電確實仍有不足，因此正持續不斷地開發太陽能與風力發電。賴清德近日接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，並於今（5）晚播出。針對電力問題，賴清德強調，電力穩定供應是沒問題的，他在任行政院長時，工商界也都擔心缺電，因此他就找他們去林口發電廠說明電力建置，清楚表達他要打造「珍珠串計畫」，把西部的水庫、池塘、壩串聯起來，這也是已經要完成了。賴清德表示，歡迎黃仁勳或是任何擔心台灣供電會出問題的廠商，可以帶他去發電廠看一看，台灣電力公司能幫他們做簡報；他建議，若黃仁勳下次來台灣再找企業吃飯，不妨邀請台電董事長曾文生邊吃邊說明，也去發電廠看一看，黃仁勳對穩定供電就會有信心。賴清德提到，政府仍持續努力開發電力，特別是綠電，雖然整體電力供應穩定，但綠電確實仍有不足，因此正持續不斷地開發太陽能與風力發電，現在，台灣已經是全世界第五大風力發電的國家，同時也正在發展小水力發電、氫能發電等多元的能源。針對核二、核三廠延役一事，賴清德強調重申，政府沒有排除先進核能，既然社會有「希望核二、核三廠延役」的聲音，目前也已經進入了審查的程序，未來只要符合「核安無虞」、「核廢料有去處」、「社會有共識」三個前提，政府就會依法進行重啟相關工作。