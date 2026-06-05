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民眾黨主席黃國昌今（5）日晚間舉行「向光前行」新書發表會，創黨主席柯文哲、資深媒體人趙少康也現身力挺，由於新書內容連日來引發綠營砲轟，外界關注是否會影響他的心情？黃國昌直言「真的沒有」，強調這種抹黑過去多年經常發生。不過話鋒一轉，他自曝前一晚跟幾位跨越藍綠的文壇大老餐敘時，竟然當場被勸退政壇，甚至被開口延攬進他們的公司，讓他坦言「受到了強烈的震撼」，也更加確認了自己出書的初衷。黃國昌透露，昨晚他與三位在文壇及媒體界極具分量的資深前輩共進晚餐，雖然這幾位前輩政治光譜不同，有人挺藍、有人挺綠，也有人昔日挺綠如今對民進黨強烈批判，但他們帶出的人馬現在全都是媒體主管級人物，而且其中一位長輩正是這本新書的幕後催生功臣，原本只是希望黃國昌把心路歷程與年輕人分享，怎料吃飯時，該名前輩突然心疼地對他說：「台灣政治沒有救了、散了，你不要再管了！」勸他別再過得這麼累，直接到自己的公司上班。面對突如其來的挖角，黃國昌形容自己當場被震撼到，他透露，該名前輩創辦的公司市值非常可怕，近半年股價更是直接翻倍的高價上市櫃公司，前輩語重心長勸他：「不要再搞了，他們要怎麼搞就怎麼搞，我們來做別的事情。」黃國昌坦言，前輩的這番話，雖然讓他深刻感受到關心與台灣政治的無奈，但也讓他更加堅定步伐，依然會留在政壇衝鋒，繼續捍衛台灣第三勢力的發展。