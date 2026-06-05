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德國網球名將亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）距離他職業生涯夢寐以求的大滿貫冠軍，僅剩下最後一步。在剛結束的2026年法國網球公開賽男單四強賽中，茲韋列夫以7：5、6：2、3：6、6：3擊敗捷克新星門希克（Jakub Mensik），強勢挺進決賽。若能順利奪冠，他將一舉洗刷過去被譽為「最優秀卻未曾贏得大滿貫男單冠軍」的尷尬標籤。茲維列夫過去常因在關鍵大賽中戰術過於保守而遭受批評，但他穩定且強勢的發球能力，以及世界頂尖的反手拍技巧，仍讓他始終維持在巡迴賽的第一線。在本屆法網，隨著兩大奪冠熱門辛納（Jannik Sinner）與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷病與狀態因素提前出局，茲維列夫的穩定球風反而成為他在此賽事中最堅實的武器。面對20歲的捷克好手門希克，茲韋列夫展現了成熟的心理素質。儘管門希克擁有強大的進攻火力，但過度追求力量導致失誤頻發，這也正中茲維列夫下懷。儘管門希克在第三盤短暫展現韌性，透過醫療暫停調整後成功破發搶回一盤，但茲維列夫在第四盤迅速調整節奏，憑藉穩定的保發能力，最終以盤數3：1鎖定勝局。這場勝利對茲維列夫而言意義重大。長期以來，他被視為現役網壇最強的「無冕王」，這一次他終於把握住機會，站在了大滿貫的決賽舞台上。賽後分析指出，茲維列夫的穩定性讓他能在面對年輕氣盛的挑戰者時，展現出高人一等的控場能力。茲韋列夫在決賽的對手，將由義大利好手阿納爾迪（Matteo Arnaldi）與科博利（Flavio Cobolli）之間的勝者產生。相較於門希克的重砲攻擊，義大利球員的防守能力與底線來回能力更為出色，這意味著決賽戰場上的拉鋸戰將更趨激烈，對於茲維列夫而言，這不僅是技術的對決，更是體能與耐力的最終考驗。