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▲Ryu在歷經家暴風波後，許多業配都被迫終止，如今戶頭僅剩約7800元新台幣。（圖／翻攝Ryu YouTube）

百萬YouTuber Ryu近年接連遭遇感情與事業低潮，自從與中國女畫家分手並捲入家暴爭議後，頻道流量與商業合作大受影響，Ryu近日在最新影片中坦言，目前銀行存款僅剩4萬日圓，換算約新台幣7800元，面對每月高達13萬日圓的房租壓力，讓他苦笑直呼人生跌到谷底，並且在頻道哭窮要變賣家產，引發粉絲熱議。Ryu透露，自己在歷經炎上事件後，原本談妥的業配案幾乎全部取消，收入瞬間大幅縮水，為了維持生活開銷，他這段時間陸續出售收藏多年的寶可夢卡牌、攝影器材以及二手衣物，希望能換取現金周轉，他坦言雖然暫時還能維持基本生活，但現實壓力已經逐漸逼近，讓他不得不重新思考未來的人生規劃與工作方向。許多人認為擁有百萬訂閱頻道就等於財富自由，但Ryu坦承如今YouTube廣告收入遠不如過去，以目前流量來看，每月收益甚至不到5萬日圓，上個月更只有約3萬8000日圓進帳。為了增加收入來源，Ryu開始在鎌倉一間酒吧兼職工作，後來更被委任擔任店長，也讓外界看到YTR們不為人知的一面。雖然經濟狀況陷入困境，但Ryu認為這段經歷也讓自己重新學會珍惜生活，他表示自己過去收入穩定時，購物從不看價格，生活相當安逸，如今卻會為超市的半價貼紙感到開心，這種久違的「飢餓感」反而讓他重新感受到生活中的小確幸，也找回努力前進的動力，開始重新審視自己對金錢與人生的價值觀。影片上架後意外突破10萬觀看次數，也吸引大量粉絲留言鼓勵與贊助支持，Ryu在社群平台感性表示，這樣的成績對過去的自己或許習以為常，但如今卻像久違的奇蹟，他坦言自己一度對經營頻道失去信心，甚至認為觀眾早已離開，但這次迴響讓他重新燃起希望，也決定繼續留在日本努力創作，希望未來能用更真實的方式記錄鎌倉生活，重新找回觀眾的認同與支持。