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NBA休賽季交易市場暗潮洶湧，除了近期盛傳的塞爾提克、老鷹與公鹿三方重磅交易外，波特蘭拓荒者隊也傳出有意加入這場超級球星爭奪戰。據知名記者Evan Sidery消息指出，拓荒者隊新老闆鄧頓（Tom Dundon）已將目標鎖定在密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）身上，甚至不惜祭出「梭哈」策略，展現重振球隊旗鼓的決心。Sidery表示，拓荒者隊近期的一連串動作，背後都有新老闆鄧頓的意志，他急於透過引進頂級球星，完成一樁足以震驚全聯盟的轟動操作。儘管目前阿德托昆博尚未承諾長期留隊，但這並未澆熄拓荒者隊的熱情，據傳拓荒者願意送出多名先發級球員以及大量的未來選秀權作為籌碼，以換取這位兩屆MVP得主的加盟。在另一份流傳的交易框架中，密爾瓦基公鹿隊似乎正全面評估各隊報價，徹底進入「重啟建隊」的模式。另一項傳聞中的三方交易案更涉及塞爾提克與老鷹隊，內容包括塞爾提克將賈倫·布朗（Jaylen Brown）送至老鷹，而公鹿則能獲得如達森·丹尼爾斯（Dyson Daniels）、扎卡里·里薩謝（Zaccharie Risacher）及喬納森·庫明加（Jonathan Kuminga）等多名極具潛力的年輕資產及首輪選秀權。然而，相比於複雜的三方交易，拓荒者隊展現出更為直接的態度。阿德托昆博本季繳出場均27.6分9.8籃板5.4助攻的全能數據，其超強的比賽宰制力，正是拓荒者隊期待用來重塑球隊文化的核心人物。對於公鹿隊而言，自從瑞佛斯（Doc Rivers）執教以來，球隊表現並不穩定，加上阿德托昆博的離隊傳聞甚囂塵上，休賽季成為雙方分手的最佳時機。拓荒者能否在這場與眾多強權的競標中脫穎而出，取決於他們願意釋出的選秀權與資產價值。這場圍繞在阿德托昆博身上的爭奪戰，已成為 NBA 休賽季最受關注的議題之一。無論最終他是否選擇前往波特蘭，或者透過多方交易案轉戰其他球隊，可以確定的是，這位超級巨星的任何變動，都將徹底改寫聯盟的奪冠版圖。