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▲據傳狄鶯（左）在兒子孫安佐（右）被羈押禁見後把自己關在家，生活大小事都交給老公孫鵬（中）一手包辦。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

藝人孫安佐日前因涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等案件，遭法院裁定羈押禁見，事件發生後不僅孫安佐的司法問題受到討論，就連他母親狄鶯的身心狀況也讓許多演藝圈好友與粉絲相當擔憂，對此狄鶯的好友白冰冰坦言：「朋友的關心是無效的！」根據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯在兒子被羈押後幾乎都待在家中休養調適心情，家中大小事則由丈夫孫鵬一手包辦，包含採買生活用品、處理日常事務等工作都親力親為，據悉近半個月來孫鵬頻繁外出奔波，不僅要面對兒子的案件進展，也要照顧妻子的情緒狀況，壓力相當沉重。身為多年好友的白冰冰，近日接受訪問時也被問及狄鶯近況，她坦言有主動關心對方，但認為朋友能提供的協助其實相當有限，並且直言：「朋友的關心是無效，我們很像阿嬤的立場在勸。」白冰冰表示自己與其他朋友就像長輩一樣只能勸慰幾句，真正能夠支撐一個家庭走過難關的，仍是家人彼此之間的陪伴與凝聚力。事實上，先前曾有民眾目擊狄鶯獨自在淡水海邊散步、徘徊，相關消息曝光後引發不少討論。由於孫安佐過去多次捲入爭議事件，身為母親的狄鶯一路以來始終站在第一線力挺兒子，如今再度面對兒子陷入司法風波，外界普遍認為她承受了相當大的心理壓力。孫安佐從美國事件返台後，近年多次因個人言行登上新聞版面，如今又因案件遭羈押禁見，讓孫家再度面臨巨大挑戰。除了司法程序仍待釐清之外，狄鶯與孫鵬如何陪伴家人度過難關，也成為外界關注焦點。不少粉絲紛紛留言替一家人加油，希望事件能早日落幕，讓家人重回平靜生活。