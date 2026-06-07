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信義房屋志工隊日前從台中、高雄一早跨縣前往雲林古坑，協助小太陽綜合長照機構整備失智長者新據點，完成戶外雜草修整、落枝清掃與室內清潔，讓古坑桔院子社區福祉家園在啟用前備妥整潔環境。信義房屋文化店執行經理吳光祐表示，參與後才真正體會長照工作牽涉的層面之廣，遠不只是翻身、餵食，還包含長者生活環境的營造與日常支持。這次同仁一早從台中與高雄出發趕赴雲林，上午在農場採收蠟木樹葉，下午回到室內整理打掃，「透過親身參與，才能更貼近理解一個社區如何撐起失智長者的日常，辛苦一整天，但心靈是滋養的。」信義房屋高雄文化店詹懿指出，此次到場後，對在地團隊印象深刻，特別是社區負責人葛韋成原為理工背景，選擇放棄高薪，回到出生地投入長照工作，「能做出這樣的選擇，需要很大的勇氣。」她說，這次能在據點最需要人力的時候趕上，跟著團隊一起完成空間整理，讓未來的長者有個更舒適的環境，是很有意義的事。小太陽綜合長照機構創研中心主任葛韋成，也是社區一家「友膳食嚥家」計畫的主持人。他回憶，2023年投入計畫，最初關注的是讓咀嚼不便的長者，也能吃到外型完整、較易吞嚥的餐食，讓他們在吃飯這件事上找回一點尊嚴。計畫推進過程中，也讓他有機會回到家鄉，全心投入長照工作。他表示，此次志工到場協助整理環境，對正在拓點的團隊是相當實際的幫助。雲林縣老人長期照護協會旗下小太陽綜合長照機構長期推動在地老化，讓長者盡可能維持原有生活節奏，透過社會參與延續自立能力，並結合生活復健，協助長者恢復日常功能。協會表示，隨著服務據點持續擴展，環境整理與空間整備成為重要基礎工作，志工投入有助於加速場域整理進程，讓後續服務得以順利銜接。信義房屋透過志工行動讓同仁有機會走入不同場域，從實際參與中理解地方需求。本次投入長照據點環境整理，讓志工更貼近高齡社會議題。未來將持續串聯各地合作社區，依不同發展需求提供行動支援，在台灣高齡化加速的當下，讓企業的資源與地方的需求找到更多交會點。