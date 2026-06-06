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民眾黨主席黃國昌出新書，內容提到過去擔任時代力量主席時，和夥伴赴凱道抗議勞基法修法，但戰友林昶佐、洪慈庸不見了，只剩下他與徐永明。對此，洪慈庸丈夫、新北議員卓冠廷氣到怒嗆扭曲事實，因為太太當時才剛小產，身體不適，黨內都知道。不過，黃國昌卻聲稱不知情，這讓學者張昱謙忍不住PO出當時的急診室候診照，痛批「黃國昌好了啦！噁心夠了沒」。張昱謙表示，照片是他在2018年1月8日早上4點49分拍的，這是林昶佐的背影，他當時在等待洪慈庸看診，地點就在台大醫院的急診室。清晨警方清場後，林昶佐就陪洪慈庸走到台大掛急診，當時他趕到現場探視，拍下照片傳給關心一夜沒睡、關心林昶佐的夥伴。張昱謙強調，他連洪慈庸、林昶佐離開台大急診的時間都有對話紀錄，「慈庸有沒有去醫院，有。黃國昌有來探視嗎？有來嗎？黃國昌你自己說啊。我是全程待在急診室的人。」事後，張昱謙在留言區再PO出另外一張照片說，「背影很難認出是誰。對照這張新聞照就知道了」、「黃國昌為什麼沒來探視呢？到五點多，他都還在凱道附近警方請他們到安全不影響交通的地方，拿著麥克風作秀大吼大叫啦。」