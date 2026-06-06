超商週末咖啡優惠！萊爾富門市美式、拿鐵買一送一；全家一日限定咖啡優惠，APP隨買跨店取有單品美式、單品拿鐵買6送6，且至門市「自帶環保杯」買咖啡、茶飲都折扣8元；7-11APP行動隨時取美式買8送8，周日開跑現萃茶買10送10。

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🟡全家便利商店
📍APP｜6月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
全家門市6月6日自備飲料杯，每杯現省8元（原本省5元）

▲全家會員好咖日，單品咖啡買6送6。（圖／全家提供）
▲全家會員好咖日，單品咖啡買6送6。（圖／全家提供）
📍門市｜6月5日起至6月9日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）

▲全家「5日5好康」是6月5日至6月9日。（圖／業者提供）
▲全家「5日5好康」是6月5日至6月9日。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN 
📍門市｜6月5日至6月7日
◾特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉燕麥奶茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）

▲五六日咖啡優惠，7-11特選拿鐵／特選美式10元多一杯。（圖／7-11提供）
▲五六日咖啡優惠，7-11特選拿鐵／特選美式10元多一杯。（圖／7-11提供）
📍APP｜6月1日至6月10日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元） 

▲7-11線上寄杯開跑畢業季優惠，特大杯濃萃美式買8送8。（圖／7-11提供）
▲7-11線上寄杯開跑畢業季優惠，特大杯濃萃美式買8送8。（圖／7-11提供）
📍APP｜6月7日至6月9日
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰淇淋紅茶買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取，7日至9日會員一起品茶趣，寄杯茶飲買10送10。（圖／7-11提供）
▲7-11 OPENPOINT行動隨時取，7日至9日會員一起品茶趣，寄杯茶飲買10送10。（圖／7-11提供）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元） 

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）

📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）

▲萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）  

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...