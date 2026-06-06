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▲全家會員好咖日，單品咖啡買6送6。（圖／全家提供）

▲全家「5日5好康」是6月5日至6月9日。（圖／業者提供）

▲五六日咖啡優惠，7-11特選拿鐵／特選美式10元多一杯。（圖／7-11提供）

▲7-11線上寄杯開跑畢業季優惠，特大杯濃萃美式買8送8。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取，7日至9日會員一起品茶趣，寄杯茶飲買10送10。（圖／7-11提供）

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）

超商週末咖啡優惠！萊爾富門市美式、拿鐵買一送一；全家一日限定咖啡優惠，APP隨買跨店取有單品美式、單品拿鐵買6送6，且至門市「自帶環保杯」買咖啡、茶飲都折扣8元；7-11APP行動隨時取美式買8送8，周日開跑現萃茶買10送10。◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）◾特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾琥珀小葉燕麥奶茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）◾黃金蕎麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）◾冰淇淋紅茶買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）