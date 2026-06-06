所有療癒角色一次集合！為歡慶 San-X 成立90週年，首場海外大型特展「San-X 90週年紀念展 in 台灣」將於6月27日在台北微風廣場登場。展覽不僅集結拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等人氣角色，更將超過1000位歷代角色一次搬進展場，同步公開珍貴原畫、角色設計稿及歷代周邊商品。此外，展覽還特別推出台灣限定設計，讓 San-X 角色化身台灣美食愛好者，手拿珍珠奶茶、小籠包與雞排亮相，帶領粉絲重溫90年來的可愛回憶。
超過1000位角色同場亮相 珍貴原畫、設計稿首度曝光
許多人熟悉的拉拉熊、角落小夥伴其實只是 San-X 龐大角色宇宙中的一部分。本次展覽將集結超過1000位歷代角色同場亮相，不少早期角色甚至已多年未曾公開露面，對資深粉絲而言猶如一場大型回憶殺，也讓展覽成為 San-X 創業90週年最具代表性的紀念活動之一。
本次展覽將依照時代順序介紹 San-X 旗下經典角色，帶領觀眾走進可愛又療癒的夢幻世界。從1990年代誕生的「趴趴熊」、2000年代的「拉拉熊」，到2010年代爆紅的「角落小夥伴」為主軸。透過首次的海外特展，將公開珍貴資料與歷代周邊商品，帶粉絲一窺角色誕生背後的設計故事。
台灣限定設計登場 拉拉熊、角落小夥伴化身美食控
這次台灣展更特別打造「台灣原創在地設計」，讓拉拉熊、角落小夥伴與多位 San-X 角色，拿起珍珠奶茶、小籠包、雞排等台灣美食，呈現專屬台灣的療癒日常。現場也將販售台灣限定周邊商品，預計再掀粉絲收藏熱潮。
「San-X 90週年紀念展 in 台灣」預售票將於6月5日開賣，單人票售價330元，雙人票售價590元，雙人票僅限早鳥預售，數量有限、售完為止。展覽期間為維持良好的觀展品質，將採線上預約制。更多展覽資訊將陸續公開，敬請密切關注曼迪傳播公告。
🟡 「San-X 90週年紀念展 in 台灣」活動資訊
📌 地點： 微風廣場 Breeze MEGA Studio（台北市松山區復興南路一段39號8樓、9樓）
📌 日期： 2026年6月27日～2026年8月30日
📌 時間： 11：00～19：00
📌 票價：
▪️單人票 NT$330
▪️雙人票 NT$590（早鳥限定）
📌 售票通路：
▪️博客來售票網
▪️Klook
▪️全家 FamiPort／Famiticket
▪️MyAnime Square
▪️ibon
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許多人熟悉的拉拉熊、角落小夥伴其實只是 San-X 龐大角色宇宙中的一部分。本次展覽將集結超過1000位歷代角色同場亮相，不少早期角色甚至已多年未曾公開露面，對資深粉絲而言猶如一場大型回憶殺，也讓展覽成為 San-X 創業90週年最具代表性的紀念活動之一。
本次展覽將依照時代順序介紹 San-X 旗下經典角色，帶領觀眾走進可愛又療癒的夢幻世界。從1990年代誕生的「趴趴熊」、2000年代的「拉拉熊」，到2010年代爆紅的「角落小夥伴」為主軸。透過首次的海外特展，將公開珍貴資料與歷代周邊商品，帶粉絲一窺角色誕生背後的設計故事。
這次台灣展更特別打造「台灣原創在地設計」，讓拉拉熊、角落小夥伴與多位 San-X 角色，拿起珍珠奶茶、小籠包、雞排等台灣美食，呈現專屬台灣的療癒日常。現場也將販售台灣限定周邊商品，預計再掀粉絲收藏熱潮。
「San-X 90週年紀念展 in 台灣」預售票將於6月5日開賣，單人票售價330元，雙人票售價590元，雙人票僅限早鳥預售，數量有限、售完為止。展覽期間為維持良好的觀展品質，將採線上預約制。更多展覽資訊將陸續公開，敬請密切關注曼迪傳播公告。
📌 地點： 微風廣場 Breeze MEGA Studio（台北市松山區復興南路一段39號8樓、9樓）
📌 日期： 2026年6月27日～2026年8月30日
📌 時間： 11：00～19：00
📌 票價：
▪️單人票 NT$330
▪️雙人票 NT$590（早鳥限定）
📌 售票通路：
▪️博客來售票網
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