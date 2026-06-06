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台北、上海雙城論壇在2024年簽訂合作備忘錄，台北市立動物園和上海動物園要交換2隻小貓熊。今（6）日凌晨，這兩隻小貓熊已經抵達台灣，北市動物園表示，狀況良好，牠們預計在檢疫套房住一個月，期滿後，就會前往溫帶動物區，等熟悉新環境後就會與大家見面。這次來的兩隻小貓熊，一隻雄性3歲、一隻雌性2歲。園方透露，雄性小貓熊進到檢疫室後，就到處嗅聞，很快就開始進食，不過雌性小貓熊比較謹慎、害羞，不斷觀望新環境。而動物園也盼小貓熊家族加入新血緣後，能維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，共同為動物園域外保種的任務努力。小貓熊（Red Panda）是國際自然保育聯盟紅色名錄的瀕危物種，也是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。台北市與上海市透過交流合作備忘錄，以動物園間的「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」，期望一起為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。