巴林內政部當地時間6日發表聲明，全國拉響防空警報，鄰近的科威特也證實，正在應對敵意飛彈和無人機攻擊。
綜合《半島電視台》、《以色列時報》報導，巴林內政部當天在社群平台發文，呼籲民眾保持冷靜，前往最近的安全地點，並透過官方管道關注訊息。
據外媒引述伊朗消息人士說法，位於巴林的美國海軍第五艦隊總部升起滾滾濃煙，截至發稿時間為止，美國方面暫無回應。
不久，科威特全國亦響起警報，科威特軍方透過聲明證實，科威特的防空部隊正在應對「敵方」飛彈和無人機攻擊，如有聽到爆炸聲，是因科威特防空系統攔截敵方攻擊所致。
對於巴林和科威特的攻擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊已認責，聲稱目標鎖定這2個波灣國家的美軍基地，以回應美國稍早對伊朗雷達站的攻擊，也證實了美軍中央司令部（CENTCOM ）在社群平台的說法，即美軍擊落4架伊朗朝荷姆茲海峽發射的無人機，並空襲伊朗戈魯克（Goruk）和格甚姆島（Qeshm Island）的沿海雷達站。
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不久，科威特全國亦響起警報，科威特軍方透過聲明證實，科威特的防空部隊正在應對「敵方」飛彈和無人機攻擊，如有聽到爆炸聲，是因科威特防空系統攔截敵方攻擊所致。
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