文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，首屆「65工藝節」5日在國立台灣工藝研究發展中心開幕，同步啟動「工藝遶境」計畫，以「跨域對話」為軸心，串聯文化觀光、藝術、音樂及科技等領域，將巡迴至花蓮、台北、高雄開展工藝生活美學。。
文化部主任秘書林宏義致詞表示，6月5日正式成為國定節日「65工藝節」，是台灣工藝發展的重要里程碑，也是工藝界長期共同努力的成果。適逢顏水龍誕辰及世界環境日，更彰顯工藝重視人與自然和諧共生的精神，期盼透過工藝節的推動，讓工藝文化成為全民共享的生活價值。
工藝遶境總策展人張光民指出，工藝中心多年來持續深耕工藝發展與文化推廣，累積豐碩成果，令人深受感動，工藝不只是技術、材料或形式的展現，更是連結生活、文化、社會參與及永續實踐的重要媒介。本次工藝遶境以跨域串聯為核心，透過文化、觀光、藝術與地方場域的合作，讓工藝從展覽空間走入日常生活，由南投出發，巡迴至花蓮、台北和高雄，擴大工藝與社會大眾的交流與對話。
工藝中心主任陳殿禮表示，2026年65工藝節以「讓漫活SLOHAS開成生活的花」為核心，透過簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康（Health）、美學（Aesthetics）與永續（Sustainability）等6大核心價值，推動工藝走入日常。並以「H₂O水哲學」為比喻，讓工藝如活水般融入全民生活，形成可持續循環的「善藝」生活模式。
本屆活動亮點聚焦於6月5日至7日及6月19日至21日這2階段系列活動。臺灣工藝文化園區內規劃「工藝辦桌‧文化饗宴」、「工藝市集」及「工藝遊劇場」等多元內容，透過交流、體驗與展演，讓民眾在輕鬆愉悅氛圍中親近工藝。
此外，今年特別串聯全臺北、中、南、東及離島共65位工藝師，推出「65工藝‧職人體驗坊」活動，自5月起提供限量1300個體驗名額，針對幼兒、青少年、成人及樂齡等族群設計60至120分鐘手作課程，並結合「Google Map工藝職人地圖」，讓民眾可於旅途中規劃工藝體驗，延伸生活中的美感探索。
在國際交流方面，則推出「匠藝對話‧跨文化工藝交流營」活動，邀集韓國、日本及臺灣工藝師參與，進行為期4天的技藝深度交流，涵蓋金工、漆藝、陶藝、纖維及木竹藝等領域，展現臺灣工藝與國際接軌的深厚能量。活動詳情請至國立臺灣工藝研究發展中心官方網站（https://www.ntcri.gov.tw/）或社群查詢。
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工藝中心主任陳殿禮表示，2026年65工藝節以「讓漫活SLOHAS開成生活的花」為核心，透過簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康（Health）、美學（Aesthetics）與永續（Sustainability）等6大核心價值，推動工藝走入日常。並以「H₂O水哲學」為比喻，讓工藝如活水般融入全民生活，形成可持續循環的「善藝」生活模式。
此外，今年特別串聯全臺北、中、南、東及離島共65位工藝師，推出「65工藝‧職人體驗坊」活動，自5月起提供限量1300個體驗名額，針對幼兒、青少年、成人及樂齡等族群設計60至120分鐘手作課程，並結合「Google Map工藝職人地圖」，讓民眾可於旅途中規劃工藝體驗，延伸生活中的美感探索。
在國際交流方面，則推出「匠藝對話‧跨文化工藝交流營」活動，邀集韓國、日本及臺灣工藝師參與，進行為期4天的技藝深度交流，涵蓋金工、漆藝、陶藝、纖維及木竹藝等領域，展現臺灣工藝與國際接軌的深厚能量。活動詳情請至國立臺灣工藝研究發展中心官方網站（https://www.ntcri.gov.tw/）或社群查詢。