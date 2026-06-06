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自爆被姚人多下封口令遭否認 黃國昌：別再說謊

聲稱不清楚洪慈庸小產遭轟 黃國昌尊重學者的發文

民眾黨主席黃國昌出新書爆料當時在修《勞基法》時，曾到官邸與時任總統蔡英文密會，還被時任總統府副秘書長姚人多下封口令。對此，姚人多昨（5）日深夜發文反擊，說法與記憶有一大落差，別為了政治目的扭曲事實。不過，黃國昌不以為然直言，這段過程最少公開講過十次，過去怎麼都沒有正面回應，現在新書出來就急著出來，奉勸姚人多不要再說謊了。黃國昌表示，姚人多在拜訪結束載我回黨團時下封口令，說這場會面沒有發生過，這件事最少公開講過十次。書裡面所寫的，只不過把公開講過的話寫進去而已。事後，有則不具名的報導，但那場聚會只有三個人，不是我去講的，也不是蔡英文去講的，那第三人就是姚人多。如果不是他心虛的話，怎麼會有一則連名字都不敢掛的人，寫出扭曲當時原貌的報導。黃國昌說，提到勞基法修法那一段，恐怕是民進黨最不想面對的一段，因為它印證了勞工從來就不是民進黨心中最軟的那一塊，而是最好欺負的那一塊。「我只能奉勸姚人多，不要再說謊了。現在突然在臉書上面發這種聲明，是要打哪一套的組合拳？」針對書中也提及到凱道抗議修《勞基法》一事，指說洪慈庸、林昶佐不見了，林昶佐前助理張庭瑜PO出當時的急診室候診照，痛批「黃國昌噁心夠了沒」。對此，黃國昌認為，學者發的文和照片都尊重，但跟他說的內容完全沒有矛盾的地方，他寫的就是事實的全貌。「我在書裡面寫的東西，完全都是本於客觀的事實。」最後，黃國昌再次還原當時狀況強調，那時警方開始驅離時，他在現場只有看到徐永明，有人告訴他有人去醫院，他最後一個走，當時還有兩到三位便衣刑警陪同走到台大醫院。「那時還有媒體拍到我去台大，以為我要去就醫，但我沒有就醫的需求，是因為有同仁跟我講有人去醫院，所以去醫院，只是詢問後，說大家都走了。」