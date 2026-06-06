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「戰鬥陀螺」近期在台灣掀起熱潮，台北市長蔣萬安昨到市議會總質詢時，民眾黨團送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，卻在體驗時，將「Go Shoot！」喊成「Go Shot！」對此，台北市長參選人沈伯洋今（6）日表示，玩遊戲時大家有其風格，像女兒玩戰鬥陀螺時會喊「3、2、1 Go 喵」；他也比擬，玩陀螺就如市政，要細心、角度對、執行要到位，要拉到適當的力道，要整合在一起才能運轉得當。蔣萬安昨赴議會備詢，民眾黨團特別「蒼龍勇氣」戰鬥陀螺，更熱情邀請蔣萬安站親自體驗，不過，議員林珍羽、蔣萬安卻將口號口誤成「Go Shot」。沈伯洋上午赴內湖碧山巖參香祈福，包含民進黨秘書長徐國勇、台北市議員參選人李建昌、王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新等人與會。對於蔣萬安的口誤，沈伯洋表示，當時議員有些口誤，但遊戲就是這樣，有時大家會有其風格，他和女兒在家玩戰鬥陀螺，「女兒也不會喊『3、2、1 Go Shoot』，而是『3、2、1 Go 喵』」；他認為，講什麼倒不是那麼重要，但以玩家而言，戰鬥陀螺的角度、力道、落點都很重要，這些搭配好，陀螺才轉得強、轉得久。沈伯洋比擬，市政也是一樣，要細心、角度對、執行要到位，要拉到適當的力道，要整合在一起才能運轉得當，「我就是可以做到這件事情」。對於立法院出現鼠患，沈伯洋認為，這與最近的雨勢有關，老鼠可能因此跑出來，但無論如何，老鼠的問題就是從源頭、路徑、打擊，相信大家不會希望漢他病毒擴散，希望市府專注處理此事。