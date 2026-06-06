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▲邱鋒澤（右）久違回歸狼人殺就展現超強實力。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YT）

人氣狼人殺競技節目《狼者榮耀》睽違3年再度推出全新季度，由黃偉晉與賴晏駒（小賴）攜手主持，開播首集便吸引大批粉絲關注，本季集結多位資深玩家與熟面孔，包括邱鋒澤、孫沁岳、紀卜心、荳荳、艾莉兒、冠宇等人重返戰場，節目也同步升級賽制，參賽者將透過多階段賽程累積積分與狼人幣，最終角逐第三季最高榮譽「榮耀狼王」。邱鋒澤睽違3年回歸，第一場就展現超強實力，讓不少粉絲直呼：「狼王回來了！」本季最受矚目的亮點之一，莫過於邱鋒澤睽違多年再度回歸系列賽，節目中他被封為「浪子回頭代表」，讓現場笑聲不斷。面對外界期待，邱鋒澤坦言近年參與狼人殺錄製的頻率減少不少，許多新板型甚至從未實戰過，他也自嘲如今早已不是當年勝率驚人的巔峰狀態，希望觀眾不要給自己太大壓力，但依舊期待重溫狼人殺帶來的推理魅力與競技樂趣。節目開場沒多久便上演火花四射的攻防戰，首局由冠宇率先跳出預言家身分，並公布驗人結果，沒想到邱鋒澤隨即選擇對跳預言家，直接點名場上玩家為狼，讓氣氛瞬間升溫。雙方從警長競選階段開始便展開邏輯交鋒，圍繞驗人資訊、發言細節與站邊方向進行分析，也讓場上玩家不得不快速表態，首集便呈現滿滿燒腦氛圍。除了雙預言家的對決外，孫沁岳主動跳出傻瓜身分，也成為整場比賽另一個關鍵焦點，究竟是真身份還是狼隊策略操作，引發眾人不同解讀。包括孫沁岳、紀卜心、荳荳與艾莉兒等人都陸續提出看法，從發言順序、票型流向以及身份配置進行推理，隨著討論不斷升溫，場上局勢也逐漸朝不同方向發展，讓觀眾看得相當過癮。節目播出後，邱鋒澤的表現迅速成為網友討論焦點，不少觀眾認為他雖然多年未參與大型賽事，但發言邏輯與盤局能力依舊維持高水準，多次成功抓出關鍵漏洞帶動場上節奏，留言區更湧入大批粉絲直呼：「熟悉的狼王回來了」、「一開口就知道實力還在」、「這就是冠軍級玩家的壓迫感」，隨著第三季正式開跑，也讓許多狼人殺迷期待後續更精彩的對戰內容。