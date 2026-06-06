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鄭麗文訪美行像觀光團？吳崑玉預言：不會見到高層級官員

稱波士頓才看得到鴨子船挨轟

國民黨主席鄭麗文訪美行邁入第六天，台灣時間6日赴麻省理工學院進行參訪交流與座談會，不過在參觀The MacLaurin buildings, Building 10（麥克勞倫MIT大圓頂）時，鄭麗文坐在大廳椅子上拍照的身影，也被一旁民眾拍下並傳給政治評論員吳崑玉，直言「根本是來旅遊的」。對此，吳崑玉接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，完全如預期，這幾天的行程看起來都很像城市導覽。吳崑玉指出，把鄭麗文的行程拿來對比台中市長盧秀燕日前訪美的行程，可以發現她的行程沒有那麼多，通常這樣的狀況，為了節約經費都會縮短行程，但她沒有，所以剩餘的時間就是「東看看、西看看」。她一直想要跟盧秀燕比，希望規格可以壓過去，人家是市長，是去進行城市交流，可以討論很多題目，但鄭麗文去的地方是要討論什麼東西？吳崑玉大膽預言鄭麗文去華府，不會見到多高層級的人！這趟訪美行與提出「修昔底德陷阱」理論的美國知名學者艾利森（Graham Allison）會面，這就是一場面試，雙方談的內容應該已經打到華府去，相關部門都會有所因應。AIT一定會接待她，不過黃國昌也進過AIT，所以這就是種禮貌。至於，鄭麗文訪美期間看到水陸兩用的鴨子船，特別強調這只有在波士頓才看到，引發網友留言大酸，「有事嗎？高雄就有你在驚訝什麼？」、「以前高雄蓮池潭也有」、「你是觀光團嗎」、「主席似乎對台灣很陌生，早年高雄有哦」、「除了見鴨子船，在美國到底見了誰」。對此，吳崑玉說，這有什麼好新奇的？鴨子船就是海軍登陸艇，二戰後就沒有在使用，所以後來被用來當成觀光旅遊船，「沒關係，讓她開開眼界吧」。