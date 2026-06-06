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動物交流也有政治風險？蔣萬安：小貓熊非常可愛

「台北大縱走」步道遭質疑沒進展 蔣萬安秀數據

上海動物園的小貓熊今（6）日凌晨抵達台灣，這是台北、上海雙城論壇簽訂合作備忘錄的成果，但卻被質疑動物交流也會有政治風險。而對手、民進黨台北市長參選人沈伯洋也認為雙城論壇沒效益，但要去交流最想去北京。對此，台北市長蔣萬安出席2026台北市教育博覽會開幕儀式時表示，不是說只要和對岸交流就會有滲透破口嗎？相信大家很歡迎這2隻小貓熊的到來。蔣萬安表示，不管是動物保育的交流，或者是雙城論壇的舉辦，其實市府團隊都非常努力，也都有具體的成效，看到小貓熊的照片，真的非常可愛，也相信大家很歡迎這2隻小貓熊的到來。針對沈伯洋說未來不排除赴中交流，他最想去的是北京，這讓蔣萬安忍不住酸，「民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？」除了雙城論壇引發蔣萬安、沈伯洋隔空交鋒，台北大縱走的北市步道也被沈伯洋質疑沒有任何進展。蔣萬安強調，他一上任後，包括113年（2024年）開始我們就規劃了大縱走的徽章，以及接下來包括每月寶石王的挑戰賽，所以讓過去這三年參與大縱走的人數，是相較於前七年成長了近八成。蔣萬安說，北市府也規劃很多新的亮點，包括： 草山觀瀑吊橋這個新亮點。包括指南宮、竹柏參道、夜間光環境的整體優化，讓所有市民朋友對大縱走整體的滿意度都高達95.6%。台北市會持續努力，希望讓更多的朋友參與臺北大縱走。