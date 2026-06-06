7-11超萌跨界合作又來了！推全球知名IP角色「
JOGUMAN」主題設計杯、杯套，6月10日起只要購買特大杯咖啡，加價29元就可以換一款，還有4款週邊集點就能免費換，購買大杯咖啡可獲得一點，特大杯獲得兩點，咖啡控可千萬別錯過。
7-11聯名超萌IP「JOGUMAN」！喝咖啡+29送杯塞
7-11最受歡迎療癒系小物「杯塞」又來了！攜手「JOGUMAN」開發5款ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔，6月10日至6月23日只要購買特大杯指定飲品再加價29元即可獲得1款，款式共5款，隨機出貨，每款數量有限，換完為止。除了可以直接當擺飾公仔，
還會ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ晃動，並附有品牌貼紙小配件。
另外，6月10日至7月7日同步推出「CITY CAFE_JOGUMAN夏季果咖集點GO」活動，期間購買大杯咖啡可得1點、特大杯獲得2點，集滿4點就可以加價購／指定點數JOGUMAN特別版周邊商品。
分別有「JOGUMA
N翻轉雙杯袋(咖啡款/檸檬款) 」、「JOGUMAN好心情桌墊(咖啡款/檸檬款)」、「JOG UMAN透明造型收納娃包」、「JOGUMAN 午餐袋(咖啡款/檸檬款)」。
7-11夏季推新品「芭樂氣泡咖啡」！冰品天天挑戰0元吃
7-11本次不僅首次攜手「JOGUMAN」推出系列活動，更同步推出新品「真果芭樂氣泡咖啡」，嚴選在地珍珠芭樂原汁添加，結合氣泡水打造清爽口感，濃郁芭樂果香。6月10日至6月23日推出嚐鮮價75元。
夏季還有「冰品抽抽樂」
活動，7月7日前線上線下同步玩有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠，思樂冰、雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋同享優惠，霜淇淋周末五六日憑uniopen聯名卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具還可享有第二件半價優惠。
萊爾富咖啡杯套藏驚喜！整套拼出一座台北101
此外，被網友封為「超商界諧音梗王」的萊爾富，近期宣布咖啡杯套推出「台灣WAY」主題，共有12款設計，並分三波限量登場。首波推出「多蝦」、「拍謝」、「水啦」、「肖貪」、「免驚」、「修但幾勒」等經典台語用語。
「多蝦」代表感謝與禮貌、「拍謝」展現台灣人的謙遜、「水啦」象徵最直接的讚美與喝采、「肖貪」帶有幽默逗趣的自我調侃、「免驚」傳遞溫暖鼓勵，而「修但幾勒」則成為年輕族群社群用語中的經典代表。特別的是，整套杯套蒐集完成後，還能拼組成一座象徵台灣的地標台北101。
且在購買咖啡時別忘記先報會員電話集點，蓋滿15章可兌換職人麵包一份，包括波羅、紅豆、奶酥、克林姆等人氣口味；蓋滿20章則可升級兌換45元甜點一份，包含檸檬愛玉、嫩仙草、豆花與焦糖烤布丁。
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7-11最受歡迎療癒系小物「杯塞」又來了！攜手「JOGUMAN」開發5款ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔，6月10日至6月23日只要購買特大杯指定飲品再加價29元即可獲得1款，款式共5款，隨機出貨，每款數量有限，換完為止。除了可以直接當擺飾公仔，
分別有「JOGUMA
7-11本次不僅首次攜手「JOGUMAN」推出系列活動，更同步推出新品「真果芭樂氣泡咖啡」，嚴選在地珍珠芭樂原汁添加，結合氣泡水打造清爽口感，濃郁芭樂果香。6月10日至6月23日推出嚐鮮價75元。
夏季還有「冰品抽抽樂」
此外，被網友封為「超商界諧音梗王」的萊爾富，近期宣布咖啡杯套推出「台灣WAY」主題，共有12款設計，並分三波限量登場。首波推出「多蝦」、「拍謝」、「水啦」、「肖貪」、「免驚」、「修但幾勒」等經典台語用語。
「多蝦」代表感謝與禮貌、「拍謝」展現台灣人的謙遜、「水啦」象徵最直接的讚美與喝采、「肖貪」帶有幽默逗趣的自我調侃、「免驚」傳遞溫暖鼓勵，而「修但幾勒」則成為年輕族群社群用語中的經典代表。特別的是，整套杯套蒐集完成後，還能拼組成一座象徵台灣的地標台北101。