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▲嶺東科大應屆畢業典禮，以「嶺東金鷹．寰宇飛揚」為主題期勉畢業生.（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大應用外語系畢業生楊佩軒(右一)，為首屆嶺秀登峰榮譽代表.（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學6日舉行114學年度畢業典禮，共逾1700名畢業生完成學業，邁向人生新階段。今年典禮以「嶺東金鷹．寰宇飛揚」為主題，透過撥穗授證、薪火相傳、感恩謝師及拋學士帽等儀式，在師長與家長見證下，為校園生活畫下句點。校長陳仁龍致詞時勉勵畢業生，面對快速變動的社會環境，應保持學習熱忱與創新精神，勇於探索未知領域，善用在校期間培養的專業能力與跨域素養，迎接未來挑戰。陳校長又說，嶺東科大持續推動跨域學習、國際交流及產學合作，學生透過實習、海外研修及專題創作累積實務經驗，有助於提升職場競爭力與國際視野。畢業典禮中特別表揚多位表現優異學生。其中，企業管理系畢業生崔皓恩除獲頒傑出運動代表獎外，近期更獲教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」全額補助50萬元，預計於9月前往歐洲展開單車與咖啡文化探索之旅，以實際行動拓展國際視野。此外，嶺東科大通識教育中心推動的「嶺秀登峰培育計畫」，今年首度頒發榮譽證書。該計畫以跨域學習、國際參與及實踐應用為核心，透過專責導師陪伴學生進行個別化學習規劃。首屆獲獎學生包括應用外語系楊佩軒與數位媒體設計系林承勳，兩人分別在國際實習、海外研修、語言能力及設計創作等方面展現成果。為協助畢業生順利銜接職場，校方也邀請勞動部勞動力發展署中彰投分署、台中市政府勞工局及企業代表進駐校園，提供職涯諮詢、就業媒合與求職資源，協助學生掌握產業發展趨勢與就業機會。典禮最後，全體畢業生齊唱校歌並向師長與家長表達感謝，在倒數聲中拋起學士帽，象徵完成學業階段，也為人生下一段旅程揭開序幕。