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綠營近日群起砲轟國民黨立委傅崐萁等人，提出《國籍法》修正草案，痛批該修法企圖放寬規定，會讓中國人可以擔任台灣任何公職，甚至參選台灣總統，根本為中共併吞台灣鋪路。對此，傅崐萁辦公室反擊，強調提案早已復議，並怒嗆民進黨「認真一點讀書」，因為《總統副總統選罷法》早已明文規定，大陸地區人民一律不得登記參選正副總統，批評綠營連法令都搞不清楚。傅崐萁等16名立委提出的修法提案，主旨在於釐清《國籍法》與《兩岸條例》的適用關係，草案預計在《國籍法》第一條增加文字，明定大陸地區人民取得台灣戶籍後，其公職參選及任職資格均依特別法規定，不適用《國籍法》第20條「放棄外國國籍」的限制。民進黨陣營對此強烈反彈，立委王定宇在臉書痛批這是利益中國、傷害台灣的「陽謀」；台北市議員許淑華也怒轟，公職人員掌握國家政策與國安機密，絕不能讓台灣出現滲透後門。不過，傅崐萁辦公室表示，他們根本沒有提案修改《國籍法》第20條，而是提案修第一條，並搬出《總統副總統選舉罷免法》第20條之2條文回擊，指出不論是回復、歸化取得國籍，或是大陸地區人民、港澳居民經許可進入台灣地區者，依法都不得登記為總統、副總統候選人。藍營強調，修法是為了確保法制一致性，呼籲綠營不要刻意扭曲、大打恐嚇牌。