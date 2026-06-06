韓星Krystal（鄭秀晶）出道多年，一直都是冰山美人的高冷形象，然而最近她出演成人喜劇綜藝《SNL Korea》，因「隔玻璃熱吻男嘉賓」及「幫主持人擦嘴角醬料後舔手指」等破格的演出，讓許多粉絲看了崩潰無法接受直呼：「太幻滅！」

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Krystal登19禁綜藝　破格演出粉絲崩潰

Krystal近日登上成人喜劇綜藝《SNL Korea》，節目以19禁、無厘頭和辛辣風格著稱，一向給人高冷印象的Krystal，卻在節目中親手擦掉男主持人嘴角的醬料，並將沾有醬料的手指直接放進口中舔掉，其他人見狀紛紛搶著把嘴弄髒，Krystal又去擦了其他兩位男主持人的嘴巴後，隨後把手指塞進了第三位主持人的嘴中。

Krystal隔著玻璃熱吻　冰山公主形象崩壞

本來光是這些就已經夠讓粉絲傻眼，沒想到還有一段畫面中，Krystal更上演與男嘉賓隔著玻璃熱吻的畫面，許多老粉絲和網友紛紛表示難以接受，不解：「到底為什麼要上這種節目」、「看了都要生理不適」。

由於Krystal出道十多年來以「冰山公主」、「高冷美人」的形象深入人心，疏離清冷的高級感吸粉無數。如今卻在綜藝中徹底放飛自我，做出帶有討好意味的誇張舉動，讓粉絲濾鏡全碎光，被認為根本人設崩塌。

但也有另一派觀點認為這正是她敬業的一面，況且《SNL Korea》本身就以要求嘉賓徹底放下包袱而聞名，過去許多影帝影后皆有過類似破格演出。目前32歲的Krystal早已從偶像成功轉型為演員，認為她可能是想拓寬戲路、挑戰不同角色，因此才積極嘗試、主動撕掉標籤。


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