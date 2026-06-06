我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳跳〈Golden〉的舞步，被虧跟阿北復健一樣超可愛。（圖／IG@youquizontheblock）

輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳5日赴韓展開新工作，除了跟T1見面、和SK海力士、三星電子、Naver、LG集團等老闆吃飯之外，還悄悄錄製完劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，製作組今（6）日公開預告照片影片，沒想到AI教父居然在大跳《Kpop 獵魔女團》的神曲〈Golden〉，網笑翻：「好像阿北在復健！」、「乾爸這樣搖一搖就有Golden了！」、「天啊這不是AI」。黃仁勳5日已錄製完《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目官方IG稍早曬出他跟劉在錫的合照，表示這一集的內容將於6月10日星期三晚上8點45分播出，同時附上黃仁勳在廣場跳《Kpop 獵魔女團》的神曲〈Golden〉影片，當音樂來到副歌「Oh, up, up, up with our voices」，黃仁勳舉起雙手示意往上並搖擺，笑翻網友留言：「好像阿北在復健好可愛」、「天啊他這樣搖一搖就有Golden」，反應熱烈。《劉QUIZ ON THE BLOCK》一直以來都以深入一般人的勵志生活故事聞名，來賓橫跨企業家、演藝圈名人，不少原本默默無名、卻因人生經歷成為話題人物的主角都曾登場。這次節目組邀請有「AI教父」之稱的黃仁勳出演，他將親自分享創立輝達（NVIDIA）一路走來的幕後故事。CJ ENM負責人南承龍也表示，很高興《劉QUIZ》能一起參與黃仁勳這段訪韓旅程，他透露，節目中也會談到黃仁勳從小在餐廳打工洗盤子，一路拚到成為全球市值第一企業CEO的過程，以及分享他如何提前看見AI時代的變化、對未來趨勢的觀察，以及對下一世代人才的想法。