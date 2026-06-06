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▲續多年帶領台灣學童前進美國 NASA 宇航基地的「博森國際外語藝術學院」，今年暑假再辦太空營。（圖／主辦單位提供）

隨著太空科技與人工智慧（AI）發展持續受到全球關注，如何培養下一代具備國際視野與跨域能力，成為教育界關注焦點。長期推動國際教育的博森國際外語藝術學院宣布，將於2026年暑假再度推出「美國休士頓科學探索營」，結合太空科學、AI應用及沉浸式實作課程，帶領台灣學生前往美國太空科技重鎮休士頓，透過實地學習探索未來科技發展。博森表示，近年太空產業快速發展，從美國重返月球的阿提米絲計畫到民間航太企業持續推進載人太空任務，皆帶動全球對太空科技的關注。面對科技與產業趨勢變化，教育內容也逐漸從傳統知識學習延伸至國際探索與實作體驗。此次推出的14天「美國休士頓科學探索營」，除安排學生參與太空教育課程外，也導入AI模擬太空訓練體驗，透過情境式學習了解科技應用與未來發展。完成課程後，學員可獲得由NASA太空人簽署認證的結業證書。博森國際外語藝術學院創辦人許婷怡表示，未來人才培育除了知識學習外，更重要的是培養創造力、思辨能力與跨文化溝通能力。面對AI快速發展，人類的優勢仍在於好奇心、熱情與同理心，因此教育更應重視學生探索世界與解決問題的能力。許婷怡指出，近年國際教育趨勢已逐步從單純追求學歷，轉向累積全球學習經驗與跨國交流成果，透過實際參與國際課程與專案，建立個人全球學習履歷，已成為學生未來競爭力的重要基礎。博森近年持續推動太空教育，並與HASSE美國休士頓太空與科學教育協會合作，成為其在台科學教育推廣據點。HASSE創辦人劉倬宇表示，今年課程將由多位現役及退役太空人、科學家共同參與教學，透過多元任務設計，引導學生從實作中理解科學原理與團隊合作的重要性。課程內容包括NASA太空中心火箭製作、模擬太空任務、無重力體驗、風洞飛行訓練、AI模擬太空訓練、水上求生體驗，以及參訪NASA任務控制中心與太空人訓練基地等。學員也將前往德州農工大學參與生物科學課程，透過實驗操作了解科學研究方法。主辦單位表示，「2026美國休士頓科學探索營」預計於8月11日至24日舉行，依不同年齡規劃科學探索營與初階太空學校課程，希望透過國際移地學習，協助學生拓展視野，提升面對未來科技時代所需的跨域能力與全球競爭力。