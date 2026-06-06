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▲首屆嵐星秀今日登場，中區50嵐執行長柯秋燕與宏恩基金會董事長吳子鈞聯袂出席。（圖／宏恩提供）

▲台中市宏恩社會福利慈善基金會等六大公益社團，6日攜手中區五十嵐連鎖飲品舉辦嵐星秀募發票做公益。（圖／宏恩提供）

台中市宏恩社會福利慈善基金會等六大公益社團，6日攜手中區五十嵐連鎖飲品，於中興大學附屬高中舉辦第一屆嵐星公益達人秀，民眾只要捐出6張發票就，可以免費入場觀賞，爽喝消暑珍珠鮮奶茶，500個座位秒殺，迅速滿座。這場公益達人秀邀請知名kol網紅挑嘴男擔任主持人，演出者包括大環藝術家楊世豪、火舞戰鼓達人黃立芃，武鈴忍者鄭湧蒼、加一吉他、雲堤舞藝學院和高雄鼓道場等，咖司陣容超強。宏恩社會福利慈善基金會董事長吳子鈞表示，炎熱夏天容易心浮氣躁，希望藉由這樣的公益慈善活動，讓人們在夏日午後，觀賞精彩演出與動人心弦歌聲，帶來氣定神閒的喜悅。遠道來自嘉義、雲林縣衛生局的護理師，以及宏恩基金會董事長特助廖淑芬等人，紛紛捐出發票取得入場觀賞人秀。他們肯定五十嵐舉辦達人秀做公益，不只為社福團體募集發票，也提供民眾假日休閒好去處，一舉兩得。中區五十嵐執行長柯秋燕表示，五十嵐在現場提供冰涼的珍珠鮮奶茶，讓民眾在炎熱的夏天飲用降溫，也希望透過這一場視覺震撼跟人文關懷的公益慈善盛會拋磚引玉，帶動社會大眾對於弱勢團體的關注，將達人精神轉化為持續關懷社會的永續力量。