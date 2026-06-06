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馬英九基金會對前執行長蕭旭岑、王光慈提告侵占，不僅把內鬥風波鬧上檯面，更將前總統馬英九身體狀況攤在陽光下。身為基金會董事兼三人調查小組成員的尹啟銘，今（6）日在臉書發文，本案原本只是財團法人內部的單純事務，卻被一隻「看不見的手」刻意操弄，痛批這隻幕後黑手，在未給當事人澄清的機會，就迫不及待入人於罪，無視董事會的圓滿處理默契，將案件推向社會紛擾的深淵，讓他痛心見證人性的邪惡與懦弱。尹啟銘透露，調查期間曾收到馬英九大姊馬以南簡訊，提及姐弟倆從小一起牽手上學、擁有深厚情感的回憶。然而在這股勢力導演的會議上，馬前總統公開說出與大姊「沒有那麼親近」的冷血言論，甚至將錄影公諸於世，讓馬大姊情何以堪。尹啟銘憤怒指責「以一個外人去挑撥別人家人之間的親情、揭露別人夫妻之間的生活」，行為冷血無情，嚴重傷害手足之情。此外，馬前總統的身體狀況，原本是調查小組與馬家人不願曝光的重點，如今卻隨著計謀推進，連同在中國發生的事情，都被攤在媒體版面上，演變成「舉國皆知、只有馬前總統不知」的荒謬景象，讓嗜血政客無限上綱為政治事件，名嘴也泯滅良心歪曲事實。他引用泰戈爾詩作《我扔掉了所有的昨天》，心痛地向馬前總統喊話：「現在的您，可真的是如此陽光？」