我是廣告 請繼續往下閱讀

世界羽壇超級1000系列印尼公開賽今日上演男單四強激戰，台灣羽球一哥周天成遭遇強勁挑戰。在經歷長達 77 分鐘的馬拉松式三局苦戰後，周天成最終以19：21、21：19、19：21不敵年僅 21 歲的加拿大籍華裔新星賴浩俊（Victor Lai ），無緣挺進最終決賽。周天成過去曾於2019年在印尼公開賽封王，去年亦打進決賽。本屆賽事，世界排名第6的周天成狀態極佳，一路擊敗王子維、伍家朗及李卓耀等好手，更在晉級過程中寫下BWF超級1000賽事男單晉級四強最年長紀錄，展現頂尖老將的不凡身手。然而，今日四強戰面對世界排名第14位的賴浩俊，雙方展開了頂尖對決。兩人在首局便陷入膠著，周天成雖在後段一度取得17：15領先，可惜因關鍵判斷失誤連失4分，最終以19：21讓出首局。進入次局，周天成開局雖以8：5領先，但受限於對手壓制，進攻端頻頻遭遇亂流，比分一度落後至16：19。面對敗局，周天成展現出台灣一哥的頑強韌性，頻頻發動強勢進攻逼出對手失誤，不僅連拿5分後來居上，更以21：19將局數扳平。戰局進入決勝局，體能消耗巨大的周天成開局陷入低潮，一度陷入落後 6分的困境。儘管局末階段他發動最後反擊，連追5分逼至18：19，無奈關鍵時刻回球出界，終場以19：21惜敗。年僅21歲的賴浩俊近年在國際賽場迅速崛起，去年曾在巴黎世錦賽奪銅，今年亦多次闖進全英、印度等公開賽四強，展現出足以威脅世界頂尖好手的實力。此役兩度交手，賴浩俊成功壓制住周天成的攻勢，最終挺進決賽。