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▲農糧署希望透過展售活動，讓消費者深入了解在地農產特色，並支持國產農業發展。（圖／農糧署提供）

為推廣國產農產品及展現冷鏈物流與加工加值成果，農業部農糧署6、7日在台北華山1914文創園區舉辦「蕉甜安心 清爽一夏」展售會，集結農會、合作社、農企業及手搖飲業者，展示夏季盛產水果、加工產品及花卉應用，邀請民眾透過品味在地農產與參與互動體驗，認識台灣農業的多元價值。農糧署表示，台灣氣候條件優越，四季皆有豐富農產品產出，其中夏季正值香蕉、芒果、鳳梨、番石榴、木瓜、紅龍果及荔枝等水果盛產期，同時也是文心蘭、洋桔梗、玫瑰及火鶴花等花卉的最佳觀賞季節。透過展售活動，希望讓消費者深入了解在地農產特色，並支持國產農業發展。近年來，農糧署持續推動農產品冷鏈物流體系建置，輔導農民團體及農企業設立旗艦物流中心與區域冷鏈據點，並導入相關冷鏈設備及市場改善措施，以提升農產品品質、降低運輸與儲存過程中的耗損。透過冷鏈技術與加工加值的結合，讓新鮮農產得以延長保存期限，並開發出截切水果、飲品及烘焙食品等多元商品，提高農產品附加價值。農糧署指出，今年除持續與各大通路合作外，也進一步拓展至交通節點與餐飲通路，讓更多消費者能在日常生活中輕鬆接觸國產優質農產品，進一步帶動農產消費與產業升級。活動期間除設置農產品及加工品展售區外，也規劃花卉日常美學體驗、水果知識有獎徵答等互動內容，讓民眾透過寓教於樂的方式認識農業知識與農產品價值。此外，活動也串聯鄰近的台北希望廣場農民市集，推出雙邊滿額抽獎活動，提高民眾參與度。