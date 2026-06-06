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▲「UK DAY 2026英國日」活動現場，除了各品牌的專屬一對一諮詢區，三天各時段也都安排精彩主題講座。（圖／英商首都集團提供）

▲首屆「UK DAY 2026英國日」一站式年度交流盛會，將於6月10日（三）台中日月千禧酒店、6月12日（五）至13日（六）台北W HOTEL接連舉辦。（圖／英商首都集團提供.）

台中場（6月10日）： 精選五場講座，內容涵蓋房產投資心法、私校申請趨勢、持有架構與稅務法律、移民解析及房屋貸款實戰策略，打造全方位的英國布局入門指南 。

精選五場講座，內容涵蓋房產投資心法、私校申請趨勢、持有架構與稅務法律、移民解析及房屋貸款實戰策略，打造全方位的英國布局入門指南 。 台北場（6月12日）： 以家長族群為核心，深入探討留學選房、私校申請與移民規劃等實實議題 。

以家長族群為核心，深入探討留學選房、私校申請與移民規劃等實實議題 。 台北場（6月13日）： 轉向投資人視角，聚焦跨境稅務規劃與英國租屋攻略，提供具體的深度解析與參考方向 。 活動現正於官網（ukday.tw）開放免費報名中 。

隨著英鎊匯率近年維持在相對低檔，加上英國擁有透明健全的房市制度與世界頂尖的教育資源，對於有意延伸海外資產版圖、或規劃子女赴英求學的台灣家庭而言，時下正迎來最佳布局時機 。為了協助台灣民眾系統性接軌英國資源，深耕英國市場逾17年的「英商首都集團（One Move Group）」，今年首度攜手英國富時100住宅地產龍頭開發商「Barratt Redrow」，推出首屆「UK DAY 2026英國日」一站式年度交流盛會 ，分別於10日在台中日月千禧酒店、12、13日在台北W HOTEL接連登場，全面涵蓋置產、教育、移民、租賃、法律、貸款及稅務等七大主題，致力打造多元對話空間，滿足不同族群的跨國規劃需求 。英商首都集團自2009年創立於倫敦，並於曼徹斯特、台北、台中、香港等地設有辦公室，是台灣市場上少數在英國擁有實體據點、提供從銷售到物業管理及稅務規劃一條龍服務的海外不動產公司 。本次活動的一大亮點，為贊助方「Barratt Redrow」首度親赴台灣 。該集團市值逾1,500億新台幣，是全英國唯一連續17年榮獲最高五星級客戶滿意度認證的「國民級」大型開發商 ，此次將帶來囊括倫敦東南西北的六大精選建案，與台灣民眾面對面直接交流，對有意布局英國房產的投資人而言，機會難得 。此外，展會現場陣容堅強，集結了漢普敦教育機構（Hampton Education）、易齊國際移民（EZGO）、PCB Lawyers律師事務所及SPF貸款顧問公司等多方領域專家 。另有駿伸企業代理的英國皇家御用果醬品牌「Tiptree」作為禮品贊助商熱情參與 。英商首都集團創辦人 Vicky Chang 指出，許多客戶在接觸英國市場時，往往面臨一連串環環相扣的決策，包含房屋登記產權、稅務架構、子女教育、移民身份以及貸款結構等 。她強調：「舉辦『UK DAY 2026英國日』的初衷，就是將這些領域的專家拉進同一個空間，讓所有對英國的疑問，都能在同一天找到答案。」活動現場除了設有各品牌專屬的一對一諮詢區，三天內亦安排了多場呼應核心需求的精彩講座：