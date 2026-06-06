炎夏高溫來襲，近期有民眾在捷運站外發現路人身穿一件鼓鼓的背心，背後還裝有兩顆運轉中的風扇，好奇發文詢問用途。貼文曝光後，大批網友解答這其實是近年在日本工地相當普及的「空調服」或「風扇衣」，透過持續送風改善悶熱感，不少實際使用者更大讚一穿就回不去。隨著台灣夏季高溫日數增加，勞動部也參考國外經驗，推出高溫作業防護補助，協助企業與自營作業者添購風扇衣等設備，提升第一線勞工的工作安全與舒適度。
好多人穿！夏天「1背心」賣爆狂撞衣 過來人穿過狂讚：回不去
一名網友日前在Threads發文表示，自己走出捷運站時，看到有人穿著一件看起來鼓鼓的背心，背部兩側還有風扇正在運轉，讓他忍不住拍照詢問：「有人知道這是什麼嗎？」並好奇表示，「整件鼓鼓的欸，裡面是風嗎？已經看到不只一次了欸。」
貼文曝光後，許多熟悉相關產品的網友立刻解答，指出這其實是近年相當流行的風扇衣、空調服，在日本早已行之有年，尤其工地、戶外作業場所十分常見。
不少實際穿過的網友紛紛分享心得，「空調服在沒有粉塵無冷氣的工作環境很常見，而且也很推」、「這在日本工地都是標配了，不懂為什麼更熱的台灣不普及」、「會涼，穿上會愛上，風扇拆掉就可以水洗」、「以前做工地跟家人借，穿過一次回不去欸」、「這種外套，高級一點的，裡面會像吹冷氣一樣很涼爽」。
也有內行人說明，風扇衣最大的優勢並非真的像冷氣一樣降溫，而是透過持續送風維持空氣流動，降低汗水悶在身上的不適感，「我騎車也看過有人穿，主要是透氣，不讓衣服濕悶」、「在大太陽下工作我只能說不會讓你衣服濕黏黏的，是保持通風狀態」、「我是站在太陽下就會爆汗的人，有穿之後是會微濕，不過很快就乾了」。
風扇衣價格差距大！從入門款到萬元機種都有 台灣也開始流行了
《NOWNEWS》記者實際查詢市面產品後發現，目前空調服與風扇背心的價格落差相當大，從平價款到高階機種都有販售，部分高規格產品售價甚至接近1萬元，但通常具備更好的續航力、耐用性與送風效果，消費者可依照自身需求與預算選購。
隨著台灣夏季高溫時間逐年增加，這類產品的討論度與接受度也持續提升，不只怕熱族群會主動購買，部分產業更已將其納入工作防護裝備之一。
勞動部宣布擴大補助！風扇衣、冰背心都納入 1類人最高補助80％
為因應近年頻繁出現的極端高溫，勞動部今年5月6日修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，正式受理中小企業與自營作業者申請高溫作業相關防護設備補助。
勞動部指出，此次修正重點鎖定長時間暴露在戶外的高風險工作族群，包括營造工程、道路養護、電力設備維修及農業作業等，由於這些工作者長期處於烈日曝曬環境，較容易發生熱衰竭、中暑等熱危害，因此希望透過補助措施強化防護能力。
除了原有的遮陽設備、噴霧風扇等降溫設施外，本次也新增熱危害科技防災設備，例如熱危害偵測與警示系統，協助業者即時掌握現場溫度與風險狀況。
此外，考量小型企業與自營作業者資源有限，較難投入大型工程改善，因此此次也將風扇衣、冰背心等個人防護裝備列入補助範圍。10人以下中小企業及自營作業者，最高可補助80％、上限3萬元；11至50人企業則可補助最高50％，上限提高至5萬元。
勞動部表示，本年度補助自5月6日起受理至10月31日止，符合資格者可至中小企業安全衛生資訊網補助專區提出申請，後續將由地方政府安排專人協助輔導與申請作業。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友日前在Threads發文表示，自己走出捷運站時，看到有人穿著一件看起來鼓鼓的背心，背部兩側還有風扇正在運轉，讓他忍不住拍照詢問：「有人知道這是什麼嗎？」並好奇表示，「整件鼓鼓的欸，裡面是風嗎？已經看到不只一次了欸。」
貼文曝光後，許多熟悉相關產品的網友立刻解答，指出這其實是近年相當流行的風扇衣、空調服，在日本早已行之有年，尤其工地、戶外作業場所十分常見。
也有內行人說明，風扇衣最大的優勢並非真的像冷氣一樣降溫，而是透過持續送風維持空氣流動，降低汗水悶在身上的不適感，「我騎車也看過有人穿，主要是透氣，不讓衣服濕悶」、「在大太陽下工作我只能說不會讓你衣服濕黏黏的，是保持通風狀態」、「我是站在太陽下就會爆汗的人，有穿之後是會微濕，不過很快就乾了」。
風扇衣價格差距大！從入門款到萬元機種都有 台灣也開始流行了
《NOWNEWS》記者實際查詢市面產品後發現，目前空調服與風扇背心的價格落差相當大，從平價款到高階機種都有販售，部分高規格產品售價甚至接近1萬元，但通常具備更好的續航力、耐用性與送風效果，消費者可依照自身需求與預算選購。
隨著台灣夏季高溫時間逐年增加，這類產品的討論度與接受度也持續提升，不只怕熱族群會主動購買，部分產業更已將其納入工作防護裝備之一。
為因應近年頻繁出現的極端高溫，勞動部今年5月6日修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，正式受理中小企業與自營作業者申請高溫作業相關防護設備補助。
勞動部指出，此次修正重點鎖定長時間暴露在戶外的高風險工作族群，包括營造工程、道路養護、電力設備維修及農業作業等，由於這些工作者長期處於烈日曝曬環境，較容易發生熱衰竭、中暑等熱危害，因此希望透過補助措施強化防護能力。
此外，考量小型企業與自營作業者資源有限，較難投入大型工程改善，因此此次也將風扇衣、冰背心等個人防護裝備列入補助範圍。10人以下中小企業及自營作業者，最高可補助80％、上限3萬元；11至50人企業則可補助最高50％，上限提高至5萬元。
勞動部表示，本年度補助自5月6日起受理至10月31日止，符合資格者可至中小企業安全衛生資訊網補助專區提出申請，後續將由地方政府安排專人協助輔導與申請作業。