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地下段經費缺口浮現 捷工局擬提修正計畫

綠營猛轟藍線延宕 批盧市府「空轉8年」

總經費核定1615億元的台中捷運藍線，迄今尚未進入主線土建工程實質開工，但受國際原物料、人力成本持續上漲影響，原編列經費已顯不足。台中市捷運工程局粗估，後續地下段工程恐還需增加約1000億元，近期將提報重大工程修正計畫向交通部爭取補助，盼比照高雄捷運黃線追加預算模式，由中央補助400億元、600億元市府自籌。綠營痛批，藍線在盧秀燕任內空轉8年的代價，等於賠掉一整條捷運，令人痛心。中捷藍線規畫全長24.78公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，並與捷運綠線交會形成台中首條捷運十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。藍線去年雖已舉行動工典禮，但目前主要仍是機電工程及機廠作業，主線土建工程尚未真正開工。其中高架段第一標BC11今年2月招標後二度流標，預算從99億元提高至119億元；第二標BC12共5座高架車站，於6月5日公告招標，預算達226億元。捷工局長蘇瑞文坦言，藍線原核定總經費1615億元，扣除土地徵收等費用後，實際工程經費約1040億元，但已發包的機電標及正在招標中的高架段工程，幾乎已將預算用盡，目前僅剩約87億元，僅勉強足夠施作1座地下車站。蘇瑞文指出，剩餘11座地下站位於市區精華地段，施工難度高，還須穿越高速公路、高鐵及捷運綠線周邊，加上近年原物料、人工與地價全面上漲，保守估計後續地下段工程還需約1000億元。捷工局近期將向交通部提報修正計畫，爭取中央依4成比例補助400億元。他表示，高雄捷運黃線去年也曾循相同模式，成功向行政院爭取906億元追加預算，藍線應有機會比照辦理。至於通車期程，未來將採分段通車模式，高架段預估約6至7年可完工，地下段需再等3至4年，力拚10年內全線通車。藍線再爆千億財務缺口，引發民進黨民代強烈批評。市議員黃守達、陳淑華批評，盧秀燕上任後大改藍線路線與站點配置，導致整體工期延宕、工程成本不斷攀升，新增的千億元預算，幾乎能再蓋台中第3條捷運；且市府始終未主動揭露預算缺口，每次都等外界發現才「擠牙膏式」承認。如今證實地下段工程幾乎無錢可用，「盧秀燕任內空轉8年的代價，等於賠掉一條捷運。」民進黨立委何欣純及市議員江肇國也質疑，藍線拖延多年仍未實質動工，從疫情後國際局勢變化到人力、建材成本上漲，皆與市府決策延宕有關。江肇國更翻出去年機電標暴增257億元爭議，批評市府當初聲稱可自行勻支，如今卻坦承只剩87億元可用，形同預算失控；何欣純則認為，若未來還需再追加上千億元，對市府財政將是沉重負擔，盧市府應負最大責任。